Warzone 2 und MW2: Roadmap für die erste Season offiziell vorgestellt

Von: Philipp Hansen

Call of Duty Warzone 2 – MW2: Roadmap für Season 1 © Activision

Warzone 2 bringt zum Release einen Battle Pass und die erste Season für Call of Duty: Modern Warfare 2 mit. Das verrät die offizielle Roadmap.

Santa Monica, Kalifornien – Modern Warfare 2 und Warzone 2 starten schon am 16. November 2022 voll durch. Die Season 1 beginnt und bringt massig Content für den Multiplayer, aber wichtiger, auch den Startschuss für den Nachfolger von Warzone. Der Publisher Activision hat jetzt endlich die offizielle Roadmap gezeigt und wir wissen, auf was wir uns neues in CoD freuen dürfen. Unter anderem kommt DMZ, vier neue Waffen, Shipment und coole Features für Warzone 2 wie eine frische Karte, Verhöre und endlich der Battle Pass.

ingame.de zeigt, was euch am 16. November in MW2 und Warzone 2 erwartet:

Die frischen Inhalte für den Multiplayer von MW2 und auch Warzone erfolgen dabei in zwei Drops, dem Start von Season 1 und später im Laufe der Season (Season 1 Reloaded). Der Multiplayer bringt zwei richtige Fan-Lieblinge zurück: Shoot House (16. November) und Shipment (14. Dezember). Zwei der vier neuen Waffen gibts übrigens kostenlos im Battle Pass für alle