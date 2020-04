Call of Duty Warzone: Mit diesem Item könnten Camper ausgerottet werden

Auch in Call of Duty Warzone machen Camper mittlerweile die Matches unsicher. Jetzt hat ein Spieler ein Item gefunden das Sie ausrotten könnte.

Call of Duty Warzone von Activision und Infinity Ward ist sehr erfolgreich.

von und ist sehr erfolgreich. Lediglich Rooftop-Camper stören einige Spieler in Warzone .

stören einige in . Reddit-User hat Lösung für Rooftop-Camper präsentiert.

Kalifornien - Call of Duty Warzone* ist die erfolgreiche Battle Royale Auskopplung von Call of Duty Modern Warfare* von Activision*. Mehr als 30 Millionen Spieler haben sich Warzone, welches von Infinity Ward aus Kalifornien entwickelt wurde in den ersten beiden Wochen heruntergeladen. Mit mehreren Updates hatte Infinity Ward Verbesserungen und Bug-Fixes hochgeladen, um den Fans noch mehr Spielspaß zu garantieren. Allerdings gibt es eine Problematik, die mit einem Fix nicht so schnell behoben werden kann, nämlich die sogenannten Rooftop-Camper, die mit Sniper-Gewehren auf hohen Gebäuden stehen und nur schwer eliminiert werden können.

Call of Duty Warzone von Activision: Mittel gegen Rooftop-Camper

Bei Call of Duty Warzone kann man schon einmal in Situationen kommen, die einem den letzten Nerv rauben. Manchmal muss man ständig Fahrzeugen ausweichen, die beabsichtigen einen zu überfahren, dann hat man es wieder mit Snipern zu tun, die auf hohen Gebäuden stehen und aus hoher Distanz den Kill suchen.

Letzteres hat dem Reddit User "Rayledare" scheinbar so sehr gestört, dass er nun eine Lösung für das Problem der Rooftop-Camper präsentiert und den Entwickler Infinity Ward, der aktuell härter gegen Cheater in Call of Duty vorgehen will bittet seine Idee für eine Umsetzung bei Call of Duty Warzone in Betracht zu ziehen.

Call of Duty Warzone von Activision : Fan will Greifhaken (Grappling Hook)

+ Der Pathfinder in Apex Legends besitzt einen Greifhaken (Grappling Hook) © Respawn Entertainment Auch wenn Call of Duty Warzone mit dem Gulag-System oder den speziellen Lodout-Drops sein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Battle Royale Spielen wie Fortnite* oder Apex Legends hat, könnte sich Warzone möglicherweise doch einiges von seinen Konkurrenten abgucken. Das Landesystem bei Apex Legends verhindert zum Beispiel, dass die Teams zu Beginn in unterschiedlichen Regionen landen und dichter beieinander landen, was insbesondere in Random-Games von Vorteil ist.

Ein Feature in Apex Legends ist besonders interessant, nämlich der Greifhaken des Pathfinder-Charakters. Mit diesem kann er sich schnell und unkompliziert auf schwer erreichbare Positionen ziehen lassen. Dieses System wünscht sich auch der Reddit User Rayledare, um mit den Rooftop-Campern zurechtzukommen. Er hat sogar schon ein gut durchdachtes System für die Nutzung des Grappling Hook entwickelt, welches er der Community präsentiert, die aktuell ebenfalls gespannt auf den Start der Season 3* (ingame.de* berichtete) von Call of Duty* Modern Warfare wartet.

Call of Duty Warzone: Grappling Hook soll in Shops auf Verdansk erhältlich sein

Wenn es nach dem Reddit User Rayledare geht, sollte der Grappling Hook in den Shops, die auf ganz Verdansk verteilt sind (Buy Stations) für 2000 $ erhältlich sein. Der Greifhaken würde es Spielern dann erlauben schneller auf hohe Gebäude zu gelangen, ohne die Treppen zu verwenden, die viel Zeit in Anspruch nehmen und dem Gegner viel Zeit geben sich gegen den Angriff aus dem Treppenhaus vorzubereiten.

Rayledare hat seine Idee aber nicht einfach so in ein Posting geworfen. Der Spieler hat sich sehr genaue Gedanken dazu gemacht, wie man das Item so in Call of Duty Warzone integrieren kann, dass es Fair für alle ist. Sein Vorschlag ist dem Grappling Hook einen "Warnsound" zu geben, der den Gegner alarmiert, wenn der Haken benutzt wird, um ihm die Chance zu geben sich zu verteidigen. Weiterhin soll man in der Lage sein während man den Greifhaken benutzt seine Waffen verwenden, um nicht während des Ziehens leicht abgeschossen werden zu können, wie man es auch aus Rainbow Six Siege kennt.

Ob der Entwickler Infinity Ward aus Kalifornien das Konzept möglicherweise umsetzen wird ist nicht bekannt, da es noch keine Antwort in dem Posting von dem Entwickler gibt. Die Idee eines Greifhakens in Call of Duty Warzone oder sogar Modern Warfare ist dennoch allemal interessant.

Währenddessen freuen sich viele Spieler über den Start der Season 3 und dem Quads Modus in Warzone. Ein australisches Team hat vor Kurzem sogar einen Quads Weltrekord aufgestellt*.

