Warzone fixt endlich das Feature, das Fans seit Jahren beklagen – aber nur halb

Von: Janik Boeck

Warzone: Gasmaske endlich gefixt © Activision (Montage)

Warzone fixt zwei Jahre nach Release endlich das Feature, das schon viele Siege gekostet hat. Allerdings kommt der Fix nicht sofort und auch nur zur Hälfte.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone enthält immer mal wieder Features, die nervig sind. Entweder funktionieren sie nicht richtig, oder sie stören den Spielfluss im Battle Royale. Eines der am meisten diskutierten Features ist die Gasmaske im Shooter von Activision. Die soll nun – zwei Jahre nach Release – endlich gefixt werden. Es gibt allerdings einen großen Haken.

Die Gasmaske ist ein viel diskutiertes Thema in Warzone. Auch in Season 4 Reloaded, zwei Jahre nach Release, wird sie automatisch aufgesetzt, wenn man das Gas betritt. Umgekehrt wird sie automatisch abgesetzt, wenn man das Gas verlässt oder die Maske zerbricht – auch mitten im Schusswechsel. Das kann schon mal zu der ein oder anderen unerwünschten Niederlage führen, weil der Soldat lieber an der Maske fummelt, als zu schießen.