Warzone 2: Controller bekommen noch mehr Zielhilfe – Rückstoß vor dem Aus

Von: Janik Boeck

Controller haben in Warzone 2 eine Menge Aim-Assist. Eine geheime Einstellung lässt außerdem den Rückstoß fast null werden. Ein CoD-Guru stellt sie vor.

Santa Monica, Kalifornien – Controller oder Maus und Tastatur? Diese Frage beschäftigt die Spieler von First-Person-Shootern seit Jahren. Vor allem seit Crossplay in immer mehr Games verfügbar ist, wird sich gerne über den Aim-Assist bei Controllern beschwert. In Warzone 2 gibt es zusätzlich dazu eine weitere Einstellung, die kaum jemand auf dem Schirm hat.

ingame.de verrät, welche Einstellung den Rückstoß in Warzone 2 quasi auf null reduziert.

Wer Warzone 2 auf dem Controller spielt, darf sich freuen. Ihr könnt euren Rückstoß im Battle Royale mit einer geheimen Einstellung besser kontrollieren. Diese nennt sich Gyro-Zielen. In Kombination mit Aim-Assist dürfte Zielen dadurch leichter von der Hand gehen.