Warzone 2: Chimera Loadout – Neue Waffe erobert die Meta

Von: Janik Boeck

Warzone 2: Chimera-Setup – Das könnte die Meta sein © Activision (Montage)

Die Chimera ist das neue Sturmgewehr in Warzone 2. Das neue Schießeisen erobert die Meta im Sturm. Dieses Setup sollten Spieler nutzen.

Santa Monica, Kalifornien – Season 1 Reloaded von Warzone 2 hat viele Fans enttäuscht. Die neue Waffe im Midseason Update überzeugt allerdings auf ganzer Linie. Das Sturmgewehr hat sich bei Pros bereits in so manches Loadout geschlichen. Damit die Waffe zur Meta wird, brauchen Sie das richtige Setup.

ingame.de zeigt das Setup für die Chimera in Warzone 2.

Die Chimera ist mit dem Midseason Update in Warzone 2 hinzugefügt worden. Um sie als eine von vier neuen Waffen in Warzone 2 freizuschalten, müssen Sie eine Herausforderung erfüllen.