Warzone: Call of Duty Modern Warfare Battle Royale Modus nicht angekündigt

Warzone: Es gab heute keine Ankündigung des Call of Duty Modern Warfare Battle Royale von Acitivision und Infinity Ward. Die Fans sind gefrustet und sauer.

Viele Fans hatten am 3. März mit der Ankündigung zu Warzone, dem Battle Royale Modus von Call of Duty Modern Warfare gerechnet. Doch als die Stunden am Abend verstrichen wurde klar, dass es wohl keinen Release und keine Ankündigung zu Warzone geben wird. Stattdessen hatte Infinity Ward ein kleineres Update online gestellt in dem eine neue Playlist und einige Bug-Fixes sowie Änderungen an der Uzi enthalten waren. Die Community reagierte dementsprechend enttäuscht. Auch die Kommunikationsstrategie von Activision und Infinity Ward steht aktuell in der Kritik.

Auf ingame.de* kann man nachlesen, wie die Fans am gestrigen Abend auf die vermisste Ankündigung zu Warzone, dem Call of Duty Modern Warfare Battle Royale Modus reagiert haben.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.