Warzone auf dem PC – Vorteil der Steuerung

Von: Janik Boeck

Teilen

Warzone 2: Spieler spielen Vondel falsch © Activision

Die Steuerung in Warzone und MW2 hat einen Vorteil auf dem PC.

Santa Monica, Kalifornien – In Warzone und MW2 erkennt man wirklich gute Spieler am Movement. Die Art und Weise wie man sich bewegt, ist inzwischen sehr komplex geworden und umfasst etliche Tricks und Kniffe. Neuerdings gibt es eine unfaire Movement-Mechanik, mit der man Duelle viel leichter gewinnt. Sie funktioniert aber nur auf dem PC.

ingame.de verrät die unfaire Movement-Mechanik für den PC in Warzone und MW2.

Mehr zum Thema Warzone: Fieser Vorteil am PC – Unfaires Movement auf Konsole unmöglich

In den Uralt-Call-of-Dutys, die aktuell Warzone zerlegen, war der Dropshot eine der wichtigsten Mechaniken des Movements. Über die Jahre wurde der Dropshot generft.