Neuer Battle Pass in CoD Season 3: Spieler haben jetzt drei Auswahlmöglichkeiten

Von: Philipp Hansen

In Call of Duty können Spieler ab Season 3 viel Geld für den neuen BlackCell-Pass ausgeben. Lohnt sich das in Modern Warfare 2 und Warzone 2 wirklich?

Hamburg – In Warzone 2 und Modern Warfare 2 müsst ihr ab der neuen Season 3 im April 2023 zwischen drei Varianten des Battle Passes wählen. Wir klären, was es kostenlos für alle gibt und was Call of Duty hinter seinen beiden Bezahl-Modellen versteckt. Welche Skins, Operator und Waffen warten im teuren BlackCell-Pass und lohnt sich das im Vergleich?

ingame.de zeigt alle 3 Battle Passes in CoD Season 3 von Warzone:

Wie in vergangenen Seasons kann man auch diesmal in Call of Duty den kostenlosen Weg im Battle Pass auswählen, man muss dann aber mehr Spielzeit investieren und verzichtet auf viele Boni und Cosmetics. Sind die neuen Waffen kostenlos? Ja, die beiden neuen Waffen aus Season 3 sind auch weiterhin kostenlos in MW2 und Warzone 2. Es handelt sich um das Scharfschützengewehr FJX Imperium (Sektor C4) und das Kampfgewehr Cronen Squall (Sektor C11).