Warzone 2 Probleme: Freunde einladen und Sozial dank neuem Update repariert

Von: Philipp Hansen

Call of Duty: Warzone 2 hat zum Release mit vielen Problemen zu kämpfen. Ein neues Update soll Sozial-Menü und Freundeseinladung fixen.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone 2 hat zum Release mit heftigen Problemen zu kämpfen. Spieler können keine Freunde einladen, die Server ruckeln und die Frame-Rate droppt stark. Ein neues Update am 18. November soll das neue Call of Duty über Nacht um den größten Ärger erleichtert haben.

ingame.de zeigt, ob die Probleme in Warzone 2 nach dem Update behoben sind:

Um das Sozial-Menü zu öffnen, müssen Spieler auf Konsolen nur den rechten Stick drücken (Symbol ganz rechts oben). Wählt man hier einen Freund aus, funktioniert die neue Party-Bildung. Es ist dank des neuen Updates um Längen einfacher, als sich durch die Kanal-Menüs zu klicken, wie vor dem Update.