Warzone 2: Die 5 besten Landeplätze für den Start in jede Runde

Von: Philipp Hansen

Warzone 2: Die 5 besten Landeplätze für den Start in jede Runde © Activision (Montage)

In Call of Duty: Warzone 2 startet jede Runde mit einem Fallschirmsprung. Wo Spieler am besten landen sollten, hier im Guide.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone 2 hat zum Launch die neue Karte „Al Mazrah“ mitgebracht. In der gewaltigen Wüstenregion gibt es viele interessante Locations, doch wo sollte man landen, um die besten Chancen auf Sieg zu haben? Hier die Top-5 Landing Spots mit Bildern in Call of Duty, an denen Spieler ungestört die beste Ausrüstung looten können und viele Aufträge für XP finden.

ingame.de kennt die besten Landing Spots in Warzone 2:

Für jeden Spieler-Typ ist im Guide etwas dabei. In manchen Zonen von Warzone 2 sind Spieler ungestört, in anderen Gebieten findet man die beste Ausrüstung und in anderen sind Spieler sofort in der Action. In Warzone 2 kann man aber auch Cowboy spielen und einen Zug ausrauben. Der Zug bewegt sich schnell durch die Map, wird aber immer angezeigt.