7 vs. Wild: Wer ist am meisten zu sehen? Fan dokumentiert Screentime

Von: Janik Boeck

7 vs. Wild: Screentime der Teilnehmer – Ungleichheiten werden deutlich © YouTube: Fritz Meinecke / IMAGO: YAY Images / Unsplash (Montage)

7 vs. Wild begeistert die Fans auf YouTube. Die Teilnehmer werden aber ungleich behandelt. Ein Fan hat die Screentime von Fritz Meinecke und Co. analysiert.

Isla San Jose, Panama – 7 vs. Wild geht in die finale Phase. Zum Staffelfinale steigt auch der Spannungsbogen noch einmal gewaltig. Die Fans der YouTube-Serie von Fritz Meinecke sind vom Format begeistert. Aber wie viel ist von den Teilnehmern eigentlich zu sehen? Ein Fan hat die Screentime in 7 vs. Wild aufs genaueste analysiert.

ingame.de zeigt, wer in 7 vs. Wild dominiert.

7 vs. Wild geht in die finale Phase. Von den ursprünglichen sieben Kandidaten sind (Stand Folge 13) nur noch fünf auf der Insel. Zuletzt sorgte Sabrina Outdoor mit ihrer Abholung in 7 vs. Wild für Fan-Ärger. Auch Starletnova ist bereits raus.