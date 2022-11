7 vs. Wild Staffel 2: Morgen kommt Folge 3 – Dann geht es weiter

Es geht weiter

7 vs. Wild Folge 3: Morgen geht es weiter – Start der Show nicht verpassen

Die zweite Staffel von 7 vs. Wild hat endlich begonnen und die Teilnehmer erkunden die Insel. In Folge 3 geht es ab morgen weiter.

Hamburg – Die letzte Folge der 2. Staffel von 7 vs. Wild ließ die Fans ganz schön auf sich warten. Mehr als zwei Stunden nach dem eigentlichen Termin ging Folge 2 erst online. Bis zur letzten Sekunde arbeitete die Produktion noch an der Serie. Immerhin gab es für die Zuschauer dann aber eine Folge in Spielfilmlänge und die endete mit einem spannenden Cliffhanger. Deshalb kann es wohl keiner mehr erwarten, bis es mit der Survival-Show endlich weitergeht.

ingame.de verrät, wann Folge 3 von 7 vs. Wild Staffel 2 online geht.

Die letzte Folge der Survival-Show endete mit einem spannenden Cliffhanger. Knossi verletzte sich nämlich bei 7 vs. Wild Staffel 2 während der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz. In den letzten Szenen der 2. Folge sahen wir Knossi völlig erschöpft und ratlos auf seine Wunde blicken.