7 vs. Wild: Otto Karasch verschafft sich Vorteil – Survival-Trick erleichterte ihm den Start

Schwimmen leicht gemacht

+ © 7 vs. Wild / unsplash / pixabay (Montage) 7 vs. Wild: Teilnehmer kämpfen im Meer ums Überleben – Survival-Trick half Otto © 7 vs. Wild / unsplash / pixabay (Montage)

Der Start von 7 vs. Wild war für die Teilnehmer kräftezehrend, doch ein Kandidat nahm das ganze gelassen. Denn Otto hatte einen Trick auf Lager.

Panama – Zum Start von 7 vs. Wild wurden die Teilnehmer direkt vor ihre erste große Herausforderung gestellt. Denn die Kandidaten wurden nicht einfach an ihrem Spot auf der Insel abgesetzt, sondern mussten zu diesem schwimmen. Diese erste Kraftprobe verlangte von den Teilnehmern einiges ab, doch Ottogerd Karasch wusste sich zu helfen. Denn ein Survival-Trick brachte dem Ex-Soldaten einen entscheidenden Vorteil.

ingame.de verrät alles zum Survival-Trick von Otto bei 7 vs. Wild.

Durch diesen Survival-Hack sicherte sich Otto einen klaren Vorteil, denn während andere Teilnehmer bei der Ankunft auf der Insel vor Erschöpfung zusammenbrachen, war der Ex-Soldat nur etwas aus der Puste. Ottos Trick ist allerdings keine neue Erfindung, sondern wird schon lange beim Militär angewandt.