7 vs. Wild: Otto macht traurige Entdeckung – Hai-Kadaver bedecken Flussbett

Von: Aileen Udowenko

Teilen

7 vs. Wild: Hai-Kadaver an Ottos Spot – Das Geheimnis um den schaurigen Fund © 7 vs. Wild

Otto macht bei 7 vs. Wild eine schockierende Entdeckung. Unweit von seinem Basiscamp findet der Ex-Soldat mehrere Hai-Kadaver im Fluss.

Panama – So hatte sich Ottogerd Karasch seinen ersten Morgen auf der tropischen Insel mit Sicherheit nicht vorgestellt. Für die erste Tageschallenge bei 7 vs. Wild macht sich der Ex-Soldat auf die Suche nach geeignetem Material für einen Bogen. Doch während seiner Erkundung macht Otto eine schockierende Entdeckung. Das nahegelegene Flussbett ist übersät mit Kadavern von kleinen Haien. Jetzt tummeln sich die verschiedensten Theorien um das traurige Phänomen bei der YouTube-Show von Fritz Meinecke.

ingame.de verrät alles zu den Hai-Kadavern an Ottos Spot bei 7 vs. Wild.

Nach der letzten Folge der zweiten Staffel von 7 vs. Wild diskutierten die Zuschauer hitzig über die Hai-Kadaver an Ottos Spot. Während einige Fans überzeugt sind, dass sich die Salzwasser-Krokodile ein Festmahl gegönnt haben, behaupten wieder andere, dass dies die traurigen Spuren der Fischerei sind.