7 vs Wild – MontanaBlack prophezeit: „Knossi fliegt nicht als Erster raus“

Kämpferherz

Mit dem Start von 7 vs Wild ist die Internet-Welt gespannt auf die Show. Auch MontanaBlack sieht zu und fiebert mit seinem Streamer-Kollegen Knossi mit.

Panama – Sieben Tage in der Wildnis sind nichts für schwache Nerven. Aus diesem Grund gilt Jens „Knossi“ Knossalla als Aussenseiter und Spitzen-Kandidat für den letzten Platz von 7 vs Wild. Doch sein Streamer-Kollege MontanaBlack hält zu ihm. Er wettet sogar darauf, dass Knossi nicht als erster herausfliegt und für alle eine Überraschung parat hat. Für den Twitch-Streamer sind zwei andere Kandidaten wahrscheinlicher das Schusslicht.

ingame.de enthüllt die 7 vs Wild-Wette von MontanaBlack und wer seiner Meinung nach noch vor Knossi herausfliegt.

Die zweite Staffel von 7 vs Wild verspricht wieder Nervenkitzel auf ganzer Linie. Sieben Kandidaten haben auf einer einsamen Insel in Panama um ihr Überleben gekämpft. Daraus wurde eine Reality-Show gemacht, bei der die Kandidaten in verschiedenen Challenges Punkte sammeln müssen. Als Kettenraucher und Alkoholiker ist Knossi zwar nicht die beste Wahl, aber MontanaBlack glaubt an sein „Kämpferherz“.