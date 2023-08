7 vs. Wild Kandidaten bekommen spezielle Erlaubnis

Von: Aileen Udowenko

Die 7 vs. Wild Teilnehmer Papaplatte und Reeze bekommen eine spezielle Erlaubnis für die Show.

Köln – Die Kandidaten von 7 vs. Wild machen sich schon bald auf den Weg in die Wildnis von Kanada. Dann müssen die zweier Teams mit dem Inhalt ihrer Flaschen überleben. Neben ihren Survival-Tools gibt es noch Kamera-Equipment, das jedes der Teams mitnehmen muss. Für Papaplatte und Reeze ist das aber noch nicht alles, die beiden Streamer konnten nämlich einen spannenden Deal mit den Organisatoren eingehen.

Papaplatte spricht im gemeinsamen Kochstream mit Dave über seine Teilnahme bei 7 vs. Wild. Dem ehemaligen Teilnehmer und Cutter des Best-ofs der Survival-Serie steckt er auch noch ganz nebenbei, dass er und Reeze den Organisatoren eine kleine Regeländerung entlocken konnten.