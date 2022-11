7 vs. Wild: Favorit klagt über starke Schmerzen – Muss Otto abbrechen?

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild: Frühes Aus für Otto? – Favorit geht schon angeschlagen in den Dschungel © YouTube/DAVE

Noch bevor es für die Teilnehmer von 7 vs. Wild in den Dschungel geht, kommt es zu Problemen. Denn Ottogerd Karasch klagt über starke Rückenschmerzen.

Panama City – Noch ein Mal im warmen Bett schlafen und Reserven auftanken – das war die Prämisse der letzten Nacht vor dem Dschungel-Antritt der Teilnehmer von 7 vs. Wild. Doch das scheint nicht allen Kandidaten zu gelingen, denn Ottogerd Karasch kommt in dieser Nacht gar nicht zur Ruhe. Der Ex-Soldat gilt eigentlich als ein klarer Favorit der Show, doch äußert nun als erster ernsthafte Bedenken an seiner Teilnahme.

ingame.de verrät alles zu Ottos Zustand bei 7 vs. Wild.

Die zweite Staffel von 7 vs. Wild startet schon in wenigen Tagen auf YouTube, doch wir bekommen schon jetzt im Behind the Scenes spannende Einblicke hinter die Kulissen. In der letzten Folgen konnten wir die Teilnehmer von 7 vs. Wild während ihrer letzten 24 Stunden vor der Aussetzung begleiten.