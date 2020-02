"No Man's Sky" bekommt lebende Schiffe - Fans wollen aber mehr

Hello Games bastelt weiter an Updates für "No Man's Sky" und führt nach langer Zeit ein neues Raumschiff ein - das wahrlich nicht von dieser Welt ist.

"No Man's Sky" bekommt ein neues Update.

Das "Living Ship"-Update wird seinem Namen gerecht und führt lebende Schiffe ein.

Einst das hässliche Entlein im Games-Teich, nun ein schöner Schwan im Weltraum: "No Man's Sky" hat sich nach dem miesen Start im Jahr 2016 zu einem Fan-Liebling entwickelt. Möglich machten es die zahlreichen Updates durch Entwickler Hello Games. Die neueste Aktualisierung hat ganz besondere Raumschiffe im Gepäck.

"No Man's Sky": Neues Update mit besonderen Schiffen

Die neuen Raumgleiter von "No Man's Sky" sind lebendig und können vom Spieler selbst gezüchtet werden. Das Update für das Videospiel trägt den passenden Namen "Living Ship" und startet mit einer neuen Mission in der Weltraumanomalie. Um das lebende Schiff in "No Man's Sky"* zu bekommen, müssen Spieler einigen Botschften folgen..

Als Belohnung gibt es ein "Leeres Ei", aus dem das neue Raumschiff schlüpft. Form und Struktur wird dabei zufällig bestimmt. Die Eigenschaften können Spieler in "No Man's Sky" heranzüchten und entsprechend ihren Bedürfnissen anpassen.

Fans des Videospiels freuen sich sehr über das neueste Update, wünschen sich aber, dass Hello Games noch mehr Inhalte zum Erkunden des Weltraums sowie mehr Abwechslung auf den Planeten bringt. Auf Reddit kommentieren zahlreiche Nutzer die Patch Notes für "No Man's Sky".

"No Man's Sky"-Fans wünschen sich mehr Erkundung

Ein Spieler schreibt: "Jetzt fehlt nur noch ein gutes Update zur Planetenvariation/Exploration, und dieses Spiel wird perfekt sein. Die gleichen Pflanzen und Tiere seit der Veröffentlichung zu sehen, macht bei einem Erkundungsspiel keinen Spaß. Wir brauchen mehr Flora und Fauna, Hello Games. Und mehr Geländevarianten. Es ist im Moment zu rund, wir brauchen mehr extremes Gelände wie vor dem NEXT-Update."

Aber die Fans von "No Man's Sky*" sind zuversichtlich, dass die Entwickler bereits daran arbeiten. Ein Nutzer kommentiert: "Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass sie immer noch an so etwas arbeiten [Anm. d. Red.: mehr Erkundungsmöglichkeiten], aber da es so lange dauert, bis es gut wird, und ohne dass es tonnenweise Probleme verursacht, lassen sie sich Zeit. Hat Hello Games uns Grund gegeben, ihnen nicht zu vertrauen? Sicher. Aber ich vertraue darauf, dass das Spiel mit der Zeit immer besser und besser werden wird. Selbst wenn es also noch Jahre dauern sollte, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nicht irgendwann ein solches Update machen."

"No Man's Sky": Das sind die wichtigsten Änderungen des "Living Ship"-Updates

Ein wenig mehr Leben in den leeren Weltraum bringt Hello Games mit dem "Living Ship"-Update bereits. Diese Änderungen werden an "No Man's Sky" mit der Aktualisierung vorgenommen:

Lebende Schiffe inklusive neuer Mission.

Begegnungen im Weltraum: NPC kontaktieren den Spieler, während er im Weltraum umherfliegt. Diese wollen entweder Waren verkaufen oder kleinere Aufgaben vergeben.

Im Weltraum können Spieler auf ungewöhnliche Objekte treffen und exotische Belohnungen erhalten.

Zahlreiche Verbesserungen für ein besseres Spielgefühl: u.a. lassen sich Gegenstände im Exo-Anzug per Kürzel auf zwei Stacks verteilen.

Exo-Fahrzeuge können nun von überall im System über die Rufstation gerufen werden.

Sämtliche Änderungen finden Spieler in den Patch Notes des "Living Ship"-Updates für "No Man's Sky".

