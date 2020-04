"Valorant": Erste Infos zur neuen Karte "Ascend" aufgetaucht

Mit "Valorant" hat Entwickler Riot Games einen neuen Hype entfacht - und das schon in der Betaphase. Nun zeigen Leaks die neue Karte des Shooters.

" Valorant " ist aktuell der Hit im Shooter-Bereich.

" ist aktuell der Hit im Shooter-Bereich. Erste Leaks zeigen das Layout einer neuen Karte.

Das Setting dürfte in Venedig angesiedelt sein.

Lange blieb der Multiplayer-Shooter "Valorant" ohne Namen. Entwickler Riot Games bezeichnete das Spiel intern als "Project A". Anfang April ging der Shooter* in die Beta-Phase und eroberte in Windeseile die Herzen der Spieler. Wie lange die Beta läuft, ist noch nicht bekannt. Dafür gibt es erste Hinweise auf eine neue Map.

"Valorant": Ist "Ascend" die neue Karte des Shooters?

"Valorant" verfügt aktuell über drei unterschiedliche Karten. Auf Reddit machen nun die ersten Leaks zum Aussehen der vierten Map die Runde. Riot selbst hat bereits Hinweise auf ein Setting in Venedig gegeben. Die Informationen auf Reddit stammen vom Data Miner UlfricTheThird. Demnach trägt die neue Karte den Namen "Ascend". Seine Funde bestätigen offenbar auch das Venedig-Setting.

Er habe Hinweise auf einen "Kanal", "Gondeln" und einen "Boot-Shop" gefunden. Abgerundet werde dies durch Level-Objekte wie eine Pizza-Schachtel. Auch das Layout von "Ascend" will der Data Miner gefunden haben. Dieses erinnert mit seinen vielen Ecken, Wegen und Hindernissen an die drei anderen Karten von "Valorant". Daher könnte es sich tatsächlich um dem Aufbau der neuen Map handeln.

Ebenfalls spannend: "Call of Duty: Warzone" - Spieler findet perfektes Item gegen Camper.

Was ist "Valorant"?

Bei "Valorant" handelt es sich um einen Taktik-Multiplayer-Shooter von Riot Games. Der Entwickler ist vor allem für "League of Legends" bekannt. Das neueste Spiel "Valorant" orientiert sich an Games wie "Counter Strike: Global Offense (CS:GO)" und "Overwatch".

Fünf Spieler können gemeinsam in einem Team antreten. Ein Match wird in mehreren Runden ausgefochten. Vor dem Start kann jeder Spiele eine Klasse aussuchen, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten mit sich bringen. Neu in "Valorant" ist, dass sich diese Fähigkeiten nicht automatisch im Spiel nutzen lassen. Vor jeder Runde müssen sich Spieler die Fähigkeiten kaufen und Waffen aussuchen. Letztere sind unabhängig der Klassenwahl.

"Valorant" bietet in der Beta-Phase einen Spielmodus, der sehr an "CS:GO" erinnert. So müssen beispielsweise Bomben entschärft bzw. gezündet werden. Im finalen Spiel soll es noch weitere Modi geben. "Valorant" soll im Sommer 2020 für den PC erscheinen und Free2Play sein - sprich: Es ist kostenlos spielbar und wird über Mikrotransaktionen verfügen. Der Taktik-Shooter hat eine Altersfreigabe ab 16 Jahren.

Hier lesen: "Fortnite" - So funktioniert der Splitscreen auf PS4 und Xbox One.

Das sind die Agenten von "Valorant"

Aktuell sind zehn Helden bzw. Agenten in "Valorant" spielbar:

Phoenix, der Feuerteufel aus Großbritannien

Jett, die Messerkämpferin aus Südkorea

Viper, die Giftmischerin aus den USA

Sova, die Aufspürer aus Russland

Cypher, der Hacker aus Marokko

Brimstone, der Artillerist aus den USA

Sage, die Heilerin

der mysteriöse Teleporter Omen

der Sprengmeister Breach

die Sprengmeisterin Raze

Auch interessant: Überraschung von Sony - Das ist der offizielle PS5-Controller.

anb

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks