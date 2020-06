"Valorant": Neuer Agent, Map & Anpassungen - alle Infos zum Release

Der Taktik-Shooter "Valorant" hat die Beta-Phase verlassen und ist ab sofort für jedermann kostenlos spielbar.

"Valorant" ist der neue Taktik-Shooter der "League of Legends"-Macher.

Die Closed-Beta ist zu Ende und Entwickler Riot Games hat das Spiel für alle zugänglich gemacht.

Ab heute können alle Spieler loslegen.

Viele "Valorant"-Fans haben sehnsüchtig darauf gewartet, dass sie an der Closed-Beta des neuen Taktik-Shooters von Riot Games teilnehmen können. Doch die Zugänge dafür wurden stark limitiert* und nicht jeder konnte das Spiel selbst testen. Für viele "Valorant"-Fans hatte Riot Games kürzlich eine gute Nachricht. Die Entwickler haben überraschend den Release der Vollversion angekündigt - jetzt ist es soweit.

"Valorant": Taktik-Shooter von Riot Games jetzt für jedermann spielbar

"Valorant*" ist ab sofort kostenlos für jeden spielbar. Viele rechneten wohl eher mit einem späteren Release, da Riot zuvor noch davon sprach, den Shooter im Sommer zu veröffentlichen. Ab jetzt kann sich also jeder in die taktischen Gefechte bei "Valorant" stürzen. Die Beta-Phase endete am 28. Ma um 18 Uhr* und danach wurde das Spiel einige Tage offline genommen. Mit dem offiziellen Startschuss sind auch einige neue Inhalte bei "Valorant" dazugekommen.

"Valorant": Die Neuerungen in Version 1.0

Der Start von "Valorant" hat gleich mehrere Neuerungen zu bieten, unter anderem eine neue Agentin namens Reyna - eine Duellantin mit vampirischen Fähigkeiten. Außerdem kommen die Map "Ascent" sowie der Spielmodus "Spike-Ansturm" ins Spiel. Bei letzterem handelt es sich um eine frische und hektischere Variante von "Valorant", allerdings ist der Spiel-Modus zunächst noch in der Beta.

Bei "Ascent" handelt es sich um eine Karte, die in Italien angesiedelt ist. Sie verfügt über ein großes, offenes Zentrum, um das die beiden Teams sich Gefechte liefern können. Die Kontrolle darüber ermöglicht neue Angriffsrouten zu den Spike-Arealen. "Ascent" wird in den ersten Tagen häufiger als Map auftauchen, damit Spieler sie kennenlernen können.

Der Ranked-Modus wurde zum offiziellen Beginn von "Valorant" deaktiviert, da zunächst erst die Server-Stabilität sichergestellt werden soll. Gerade zum Start ist ein großer Andrang von Spielern zu erwarten, da nicht jeder in der Beta-Phase spielen konnte.

Einige Anpassungen gibt es auch für die Agenten. Während Sage und Raze in einigen Punkten abgeschwächt wurden, gibt es Verbesserungen für Jett und Phoenix. Zudem haben die Entwickler Omen und Viper weitgehend angepasst.

Ein kleines Update gibt es auch für die Spielkarte Split. Der Engpass in der Mitte der Map wurde umstrukturiert, da sich die Verteidiger oft an dieser Stelle einfach verschanzten. Durch das neue Layout soll dies nicht mehr so häufig geschehen.

Die kompletten Patch-Notes zu Version 1.0 sind auf der offiziellen Webseite von "Valorant" aufgelistet.

+ Links die alte, rechts die neue Version des Engpasses auf der Spielkarte Split. © Riot Games

"Valorant" herunterladen und spielen: So geht's

Der Taktik-Shooter ist ein Free2Play-Spiel. Das bedeutet, dass der Titel komplett kostenlos geladen und gespielt werden kann. Im Ingame-Shop können kosmetische Gegenstände gegen echtes Geld gekauft werden - etwa neue Designs für Waffen.

Zum Spielen wird zunächst ein Riot-Konto benötigt. Dieses kann kostenlos angelegt werden. Die Anmeldung funktioniert über die Eingabe und Bestätigung der E-Mail-Adresse. Im Anschluss kann "Valorant" heruntergeladen und installiert werden.

Darüber hinaus muss das Anti-Cheat-Programm Vanguard installiert und aktiviert sein, um "Valorant" spielen zu können. Dieses stand zuletzt jedoch in der Kritik*, weil es tief in die Betriebssysteme der Nutzer eingreift - doch Riot arbeitet daran, das Tool anhand der Kritikpunkte der Spieler anzupassen.

