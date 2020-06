Valorant: Diese Spielmodi könnten noch kommen

"Valorant" ist seit kurzem für jeden kostenlos spielbar. Bald könnten neue Spielmodi im Hype-Spiel der "League of Legends"-Macher hinzukommen.

"Valorant" ist ab sofort kostenlos als Free2Play-Titel für jedermann spielbar.

Der Shooter wird nach und nach neue Inhalte spendiert bekommen - darunter wohl auch weitere Spielmodi.

Auf diese neuen Modi können sich Spieler einstellen.

"Valorant" hat vor kurzem die Beta-Phase beendet*. Jeder kann den neuen Taktik-Shooter der "League of Legends"-Entwickler jetzt spielen, nachdem die Zugänge zur Beta nur limitiert verfügbar* waren. Mit dem Release der Vollversion dürften mit der Zeit auch neue Inhalte hinzukommen, darunter weitere Spielmodi. Welche das sein könnten, verraten wir im folgenden Abschnitt.

"Valorant": Entwickler planen definitiv weitere Spielmodi

In einem Blog-Post haben die Entwickler von "Valorant" ihre Pläne zu weiteren Spielmodi erläutert. Der aktuelle Modus soll weiterhin im Fokus stehen. Es gibt ein Angreifer-Team, dessen Aufgabe es ist, einen sogenannten "Spike" auf der Karte zu platzieren und in die Luft zu jagen. Das Verteidiger-Team muss dies verhindern.

Das Ganze erinnert stark an das Spielprinzip des Shooter-Klassikers "Counter-Strike". Der Erfolg von "Valorant" missfällt deshalb vielen CS-Veteranen, weshalb sie massig schlechte Bewertungen auf diversen Portalen hinterlassen*.

Infobox "Valorant"

Veröffentlichung: 2. Juni 2020 Plattformen: Windows-PC Genre: Free2Play Taktik-Shooter Entwickler: Riot Games Publisher: Riot Games

Aber bleiben wir beim Thema: Neben diesem Hauptmodus plant Riot Games definitiv weitere Modi zu integrieren, unter anderem den "Spike Rush".

Das bietet der "Spike Rush"-Modus:

Runden dauern zwischen acht und zwölf Minuten.

Jeder Spieler im Angreifer-Team verfügt über einen Spike.

Best-of-7 - wer zuerst vier Runden gewinnt, gewinnt auch das Spiel.

Angreifer und Verteidiger tauschen nach drei Runden.

Jeder Spieler beider Mannschaften erhält die gleichen zufälligen Waffen.

Alle Basic-Fähigkeiten sind jede Runde kostenlos erhältlich.

Besiegte Gegner bringen jeweils zwei Ultimate Points.

Jede Runde erscheinen zwischen drei und fünf Powerup-Orbs zufällig irgendwo auf der Karte.

Bei den Powerup-Orbs handelt es sich um verschiedene Verbesserungen, zum Beispiel für Waffen oder auch für den Schaden, den Spieler verursachen.

+ So sieht der Powerup-Orb in "Valorant" aus. © Riot Games

Welche weiteren "Valorant"-Spielmodi könnten noch folgen?

Ob "Spike Rush" dauerhaft verfügbar sein wird, ist noch nicht ganz klar. Die Entwickler wollten damit einen etwas schnelleren Modus testen. Ob er aufrechterhalten wird, hängt laut Riot davon ab, welche weiteren Spielmodi dazukommen und wie Spieler diese bewerten. Aktuell befinde sich der "Spike Rush" in der Beta.

Bei einem davon handelt es sich um "Deathmatch". Diesen hätten sich viele Teilnehmer der Beta-Phase von "Valorant" gewünscht. Ein "Deathmatch" ist nichts anderes als eine Runde, in der alle gegen alle spielen. Im Blog-Post heißt es, dass die Entwickler an einer dafür notwendigen Technologie arbeiten, die diesen Modus unterstützt. Auf ein Startdatum für das "Deathmatch" will sich Riot jedoch noch nicht festlegen.

Darüber hinaus seien noch viele weitere Modi als Prototypen geplant. Welche das sind und wann Spieler damit rechnen können, wird allerdings nicht verraten. Möglicherweise erscheint "Valorant" auch bald für Konsolen* - die Entwickler haben die Arbeit an Prototypen zuletzt bestätigt.

