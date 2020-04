Valorant Beta-Keys: So lange dauert es, bis ein Twitch-Drop kommt

Um einen Beta-Key für das neue Spiel der "League of Legends"-Macher "Valorant" zu bekommen, muss man auf einen Twitch-Drop hoffen. Doch wie lange dauert das?

"Valorant" ist das neue Hype-Spiel der "League of Legends"-Macher.

Der Shooter befindet sich momentan noch in der Beta-Phase und nur eine beschränkte Anzahl an Spielern kann es derzeit testen.

Über einen Twitch-Stream des Spiels kann man auf einen Drop für einen Beta-Key für "Valorant" hoffen, doch wie lange dauert das?

Riot Games hat mit "League of Legends" eines der beliebtesten Multiplayer-Spiele der letzten Jahre auf den Markt gebracht. Mit "Valorant" wechseln sie nun vom Strategie- zum Taktik-Shooter-Genre. Der neue Titel ist derzeit noch in der Beta-Phase.

Um "Valorant"* zu testen, benötigen Spieler einen Beta-Key*, der derzeit nur über einen Twitch-Drop verfügbar ist. Diesen erhalten Zuschauer eines Twitch-Streamers, der selbst gerade "Valorant" spielt. Voraussetzung ist, dass der Twitch-Account mit dem Riot-Konto verknüpft ist. Anfangs waren die Drops nur bei bestimmten Spielern verfügbar, mittlerweile kommen sie bei jedem Streamer. Doch wie lange muss man zuschauen, um einen Beta-Key zu ergattern?

"Valorant" Beta-Key: So lange muss man für einen Twitch-Drop schauen

Riot Games erklärt in einem offiziellen Blog-Beitrag, dass Zuschauer zunächst eine Mindestdauer überschreiten müssen, um sich für Twitch-Drops zu qualifizieren. Diese liegt derzeit bei rund zwei Stunden.

Die Wahrscheinlichkeit für einen Drop steige zwar mit der Dauer der Stream-Zeit, dennoch sei es keine Garantie dafür. Daher fällt die Anzahl der Stunden nur wenig ins Gewicht - selbst bei 50 Stunden oder mehr. Parallel mehrere Streams einzuschalten, erhöhe die Wahrscheinlichkeit auch nicht. Riot empfiehlt daher allen Zuschauern, dass sie sich einen stundenlangen "Valorant"-Marathon sparen.

Außerdem müsse der Twitch-Stream gar nicht aktiv sein für einen Drop. Mit jeder Ausschüttung werde sichergestellt, dass diejenigen, die für einen Beta-Key berechtigt sind, in den Lostopf kommen und benachrichtigt werden, wenn sie einen bekommen. Beta-Keys werden derweil auch bei Ebay angeboten. Riot warnt allerdings vor einem Kauf, da die zugehörigen Konten aktiv gesucht und gesperrt werden*.

"Valorant" soll im Sommer erscheinen

"Valorant" ist derzeit einer der angesagtesten Shooter. Der neue Titel der "League of Legends"-Macher verzichtet im Gegensatz zu Spielen wie "Fortnite", "PUBG" oder "Apex: Legends" auf den Trend zum Battle Royale. Dass der beliebte Modus irgendwann integriert wird, ist aber nicht auszuschließen. Der Hauptspielmodus ist rundenbasiert und lässt zwei Teams gegeneinander antreten. Die Angreifer müssen einen sogenannten Spike auf der Spielkarte platzieren und die gegnerische Mannschaft muss dies verhindern. Der Spielmodus erinnert daher eher an "CS: GO", während die comichafte Optik eher "Overwatch" anmutet.

"Valorant" soll im Sommer 2020 als Free2Play-Titel erscheinen. Ein genaues Release-Datum steht noch nicht fest.

