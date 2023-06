Update zu Diablo 4 – so ändern sich die Klassen

Von: Janik Boeck

Diablo 4: Bannt Blizzard für Glitches und Exploits? © Blizzard / Imago Images (Montage)

Das erste große Update zu Diablo 4 ist da. Die Klassen ändern sich.

Irvine, Kalifornien – Diablo 4 bekommt mit Update 1.0.3 den ersten großen Balance-Patch und macht alle Klassen etwas stärker. Neben etlichen Bugfixes wird in den Patch Notes auch einiges an Gameplay-Änderungen versprochen, die das Spiel und vor allem das Endgame angenehmer machen.

ingame.de zeigt die Patch Notes zu Update 1.0.3 in Diablo 4.

Mit dem ersten großen Balance-Patch werden gleich alle Klassen in Diablo 4 angepasst und stärker gemacht.