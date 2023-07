Das ist nach dem Update in Warzone 2 keine starke Meta-Waffe mehr

Von: Philipp Hansen

Teilen

Das ist nach dem Update in Warzone 2 keine starke Meta-Waffe mehr © Activision (Montage)

Der neue Patch im CoD-BR Warzone 2 fixt „zu viel Schaden“. Die drei besten Meta-Waffen sind jetzt viel schwächer.

Santa Monica, Kalifornien – Die Entwickler von Call of Duty haben mit einem Patch auf die albtraumhafte Meta in Warzone 2 reagiert. Den drei stärksten Waffen geht es im Patch vom 24. Juli 2023 gehörig an den Kragen. Laut den Devs war manche Knarren nur durch einen Bug so stark.

ingame.de zeigt die neuen Patch Notes auf Deutsch in Warzone:

Mehr zum Thema Warzone Update nerft die 3 stärksten Waffen – Patch vom 24.07. killt Meta über Nacht

Wenn ein Update eine Waffe oder Klasse in einem Videospiel schwächer macht, sprechen wir von einem Nerf. Das soll von den Nerf-Guns, den Spielzeugpistolen, kommen, die nur mit harmloser Schaumstoffmition schießen. Ein Buff hingegen verstärkt etwas, das kommt vom englischen Wort „to buff“, was so viel wie „aufpolieren“ auf Deutsch bedeutet.