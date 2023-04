Überbezahlte Berufe: Streamer schießt sich mit Umfrage gleich doppelt ins Bein

Der ehemalige Fußballprofi Sidney Friede fragte seine Twitter-Follower nach den überbezahltesten Berufen. Die Antworten fielen allerdings nicht zu seinen Gunsten aus.

Berlin – Sidney Friede ist eines der bekanntesten Gesichter in der deutschen Streaming-Szene. Alleine auf Twitch versammelt der ehemalige Fußball-Nationalspieler rund 824.500 Follower. Von seiner Community wollte der Streamer jetzt wissen, welche Berufe ihrer Meinung nach wohl das meiste Geld einbringen, ohne es verdient zu haben. Besonders zwei Berufe wurden dabei immer wieder genannt und die Antworten machen deutlich, dass Sidney sich mit dieser Frage wohl keinen Gefallen getan hat.

Name Sidney Friede Twitch-Name SidneyEweka Geburtstag 12.04.1998 Follower auf Twitch 824.500 (Stand April 2023) Follower auf Instagram 1.000.000 (Stand April 2023)

Sidney Friede fragt nach überbezahlten Berufen – gerät dabei selber ins Visier

Das war die Frage: Sidney Friede war ehemaliger Fußball-Profi bei Hertha BSC und ist mittlerweile einer der bekanntesten deutschen Twitch-Stars. Auch auf Twitter hält er seine Fans immer auf dem Laufenden. Allerdings scheint er sich mit einer Frage an seine Community jetzt ins eigene Bein geschossen zu haben. Denn bei der Suche nach den überbezahltesten Berufen, fielen besonders oft seine eigenen Berufsbezeichnungen. Hier ist der Twitter-Post von Sidney.

Die Twitter-User scheinen sich fast einig zu sein, dass Influencer, zu denen logischerweise auch die Twitch-Stars gehören, zu viel Geld verdienen. MontanaBlack sprach in einem Interview über sein Einkommen. Das Twitch-Urgestein verdient selbst in schlechten Monaten noch um die 50.000 Euro. Allerdings waren Influencer nicht die einzigen, die angeprangert worden. Auch Fußballspieler haben laut den Kommentaren zu pralle Konten.

Sidney der sowohl Influencer als auch Fußballer ist, bekam also gleich zweimal die volle Breitseite ab. Der Streamer hatte aber wohl schon ähnliches erwartet und nimmt die Sache mit Humor. „Mit Fußballer und Influencer komme ich bestimmt gut davon“. Allerdings bekommen auch Politiker in den Kommentaren ihr Fett weg.

Sidney Friede fragt nach überbezahlten Berufen – Auch Tanzverbot meldet sich zu Wort

Das sagt Tanzverbot: In den Kommentaren zu Sidneys Twitter-Post gibt auch Tanzverbot seinen Senf dazu. Der Streamer bestätigt die Meinung der Twitter-User. Auch für ihn sind Influencer massig überbezahlt. „Influencer sind schon dreist überbezahlt, muss man einfach sagen. Wie viel Geld in dieser Werbegesellschaft steckt, ist unfassbar“.

Auch wenn viele Twitter-User Streamern und Influencern weniger Geld gönnen, gehen diese teilweise an ihre Grenzen für guten Content. So beispielsweise bei 7 vs. Wild. In der letzten Staffel waren Twitch-Größen wie Knossi und StarletNova in der Wildnis zu sehen. Bei 7 vs. Wild Staffel 3 könnte vielleicht sogar Sidney zu sehen sein, denn sein Streamer-Kollege Elias hat wegen einer Teilnahme schon vorsichtig bei Fritz Meinecke angefragt.