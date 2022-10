Unfall auf TwitchCon: Erstes Video von Adriana Chechik nach Operation – Fans entsetzt

Von: Aileen Udowenko

Erstmals nach ihrer Verletzung in einem „Foam Pit“ auf der Twitch-Con hat Adriana Chechik ein Video geteilt. Fans drücken der Streamerin ihr Mitgefühl aus.

Update vom 16.10.2022: In der vergangenen Woche kam es bei der TwitchCon zu mehreren Unfällen in einem FoamPit. Mehrere Leute verletzten sich bei einer Promo-Aktion von Lenovo, am schlimmsten traf es aber Streamerin Adriana Chechik, die sich bei einem Sprung in die Schaumstoffgrube den Rücken an zwei Stellen brach. Gleich mehrere Operationen musste Chechik seitdem durchlaufen. Jetzt hat sie erstmals seit dem Unfall ein Video gepostet, das Fans über das Ausmaß ihrer Verletzungen aufklärte.

Die gute Nachricht ist, dass Adriana Chechik im Video bereits wieder ihre ersten Schritte gehen konnte. Allerdings geschah das unter offensichtlicher Anstrenung und Schmerzen. Auf Twitter schreibt sie dazu „Es war so anstrengend, ich habe seitdem den ganzen Tag geschlafen.“ Unter dem Video bekunden zahlreiche Fans ihr Entsetzen über die Situation, aber auch Mitgefühl und Unterstützung für die Streamerin.

TwitchCon: Adriana Chechik sieht Schuld für Unfälle bei Organisatoren

In einem weiteren Tweet verweist Chechik die Verantwortung für die Verletzungen bei der TwitchCon klar auf die Organisatoren des Events. Ihr Sprung in die Schaumstoffgrube passierte in der Annahme, dass die nötigen Sicherheitsvorkehrungen dafür getroffen worden wären. „Ich bin nicht schuld. Niemand der Verletzten ist schuld“, schreibt sie weiter. Viele Fans von Adriana Chechik bestärken die Streamerin jetzt dazu, Klage gegen die Verantwortlichen zu erheben.

TwitchCon: Streamerin bricht sich in Schaumstoff-Pool den Rücken

Ursprüngliche Meldung vom 10.10.2022: San Diego – Eigentlich sollte die Schaumstoffgrube auf der TwitchCon eine witzige Promo-Aktion werden, stattdessen verletzten sich aber gleich mehrere Besucher bei der Messe-Attraktion. Eine Streamerin erwischte es allerdings besonders schlimm, denn durch ihren waghalsigen Sprung brach sie sich ihren Rücken gleich an zwei Stellen. Auf Twitter häufen sich nun die Vorwürfe gegen die Organisatoren der gepolsterten Arena.

Messe TwitchCon Ort San Diego, USA Datum 7. Oktober bis 9. Oktober Besucher ca. 30.000

TwitchCon: Streamerin bricht sich Rücken bei Promo-Aktion – muss operiert werden

Das ist passiert: Zwischen dem 7. und 9. Oktober fand in San Diego die diesjährige TwitchCon statt. Wie immer versammelten sich auch eine Menge Streamer-Sternchen auf der Messe und diese konnten sich bei verschiedenen Promo-Aktionen ordentlich austoben. Für einige der Besucher wurde aber ausgerechnet eine Schaumstoffgrube zum Verhängnis.

Bei der Promo-Aktion von Lenovo und Intel sollten sich Kontrahenten im Gladiatoren-Style gegenseitig von ihren Plattformen stoßen und anschließend in einem Schaumstoff-Bad aufgefangen werden. Allerdings gab die Schaumstoffgrube nicht die angestrebte Sicherheit, sondern verursachte sogar mehrere Verletzungen. Die Streamerin Adriana Chechik brach sich bei ihrem Siegessprung in die eigentlich gepolsterte Grube sogar ihren Rücken an zwei Stellen.

TwitchCon: Mehrere Verletzte durch Schaumstoff-Bad – Streamerin bricht sich Rücken © Twitch (Montage)

So geht es Adriana Chechik: In einem Video des Vorfalls sieht man, wie Adriana nach einem gewonnenen Match in die Schaumstoffgrube springt und anschließend nicht mehr mit eigener Kraft aufstehen kann. Ein Kommentator verkündet sogar noch über ein Mikrofon: „Ihr geht es gut“. Dabei hatte sich die Streamerin zu diesem Zeitpunkt bereits zweifach ihren Rücken gebrochen.

Der Bruch ist sogar so schlimm, dass Adriana operiert werden muss, wie sie auf Twitter bekannt gab. Die Streamerin regt sich außerdem darüber auf, wie fahrlässig die Veranstalter mit der Situation umgegangen sind. Denn anscheinend kam es bereits vor ihr zu mehreren Unfällen in der Schaumstoffgrube, doch die Attraktion wurde dennoch nicht geschlossen.

TwitchCon: Adriana Chechik mit Rücken-Bruch – Nicht die einzige Verletzte bei Promo-Aktion

Verletzte melde sich auf Twitter: Auf Twitter häufen sich seit dem Video von Adriana immer mehr Meldungen von Verletzten, die sich ebenfalls bei der Promo-Aktion von Lenovo und Intel verletzt haben. Auch wenn es Adriana wohl am schlimmsten getroffen hat, berichten Besucher über geprellte Knöchel und ausgerenkte Knie.

Das sagen die Organisatoren: Ein Pressesprecher von Lenovo sprach nun mit Kotaku und versicherte, dass nach den Gründen für die Vorfälle gesucht wird. „Wir wissen von den Unfällen auf der TwitchCon, bei denen Besucher im Gladiatoren-Game von Lenovo Verletzungen erlitten. Die Attraktion wurde geschlossen und wir werden uns die Unfälle mit dem Veranstalter noch einmal genauer ansehen“.

