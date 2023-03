Shop-Eröffnung in Nürnberg eskaliert – Twitch-Star muss hunderte Fans nach Hause schicken

Von: Aileen Udowenko

In Nürnberg wollte der Twitch-Star Niklas Sommer mit Kollegen seine Shop-Eröffnung feiern. Allerdings sorgten Menschenmassen für einen vorzeitigen Abbruch.

Nürnberg – Der Twitch-Star und Fußball-Profi Niklas-Wilson Sommer wollte in Nürnberg zusammen mit Streamer-Kollegen und Fans seine Shop-Eröffnung feiern. In der Innenstadt verwirklichte er sich den großen Traum, seiner Modemarke endlich auch einen eigenen Store zu verpassen. Allerdings machten ihm ausgerechnet seine Fans einen Strich durch die Rechnung. In der Straße des Streamer-Ladens versammelten sich nämlich hunderte Menschen und die Lage drohte zu eskalieren.

Vollständiger Name Niklas-Wilson Sommer Bekannt als Willy Geburtstag 2. April 1998 Geburtsort Dessau Follower auf Twitch 541.000 (Stand August 2022) Follower auf Instagram 581.000 (Stand August 2022)

„Kann das nicht verantworten“ – Twitch-Stars müssen Shop-Eröffnung nach Fan-Ansammlung stoppen

Hunderte Fans bei Eröffnung: Niklas-Wilson Sommer hat sich mit seiner eigenen Modemarke „Ere-Studios“ einen großen Wunsch erfüllt. Bisher waren seine Artikel nur online erhältlich. Allerdings hat sich das nun geändert, denn in Nürnberg eröffnete er seinen ersten richtigen Store in der Innenstadt. Um diesen Schritt angemessen zu feiern, lud er nicht nur seinen Streamer-Kollegen Elias Nerlich zum Opening ein, sondern auch seine Fans. EliasN97 machte erst kürzlich Fibii-Hatern eine Ansage.

Der Twitch-Star hat dabei wohl aber unterschätzt, wie groß seine Fangemeinde ist. Denn die Nürnberger Innenstadt wurde von den Streamer-Fans regelrecht überflutet. Da nicht alle der angereisten Fans Platz im Ere-Studios-Store fanden, wurden einige der Besucher unruhig und es kam zu Auseinandersetzungen auf der Straße. Um die Situation zu deeskalieren, musste Niklas die große Neueröffnung trotz hunderter Fans abbrechen. Auf TikTok filmte ein Besucher die Szenen.

Streamer schickt Fans nach Hause: Aus dem Fenster seines Stores heraus muss Niklas seinen Fans die traurige Nachricht übermitteln: „Ich trage für das ganze hier Verantwortung. Ich weiß jetzt kommt sehr viel Enttäuschung auf und ich weiß, ich kann es nicht jedem recht machen. Aber Gesundheit geht vor und jeder von euch sollte nach Hause zurückkommen. Deshalb bitte ich euch, das ganze hier abzublasen, denn ich kann das nicht verantworten.“

Wer ist Niklas-Wilson Sommer? Niklas Sommer ist ein Fußball-Profi, der jahrelang für den 1. FC Nürnberg gespielt hat. Seit Juli 2021 ist er allerdings beim SV Waldhof Mannheim unter Vertrag. Neben seiner aktiven Karriere als Fußballer ist Niklas aber auch als Streamer auf Twitch sehr bekannt. Auf der Plattform hat der ehemalige U16-Nationalspieler 684.360 Follower und begeistert seine Fans unter anderem mit Lets Plays zu Fortnite oder Valorant.

Shop-Eröffnung in Nürnberg eskaliert – „Musste fast Krankenwagen rufen“

Das sagen Fans: Das Video zeigt, wie viele Menschen vor dem Store in Nürnberg auf ihre Twitch-Idole gewartet haben. Dabei wirkt die Menge extrem unruhig und aufgebracht. Unter dem TikTok-Video melden sich auch Fans zu Wort, die selber bei der Eröffnung dabei waren. Einige berichten davon, dass sie nur knapp ohne Verletzungen aus der Menschenmasse entkommen konnten.

Selina: „War auch da und bin fast umgekippt. Musste fast den Krankenwagen rufen.“

Lukas: „Alle haben mich von jeder Seiten geschubst gerammt und einer hat einfach gegen meinen Fuß getreten.“

Aysu: „Habe am Ende fast meine Freunde verloren.“

Auch wenn die Shop-Eröffnung anders lief als die Streamer wohl erwartet hatten, bedankt sich Niklas Sommer am nächsten Tag via Instagram bei seinen Fans für den „krassen“ Support. „Vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr extra hergekommen seid. Es war unglaublich!“. Aus seiner ersten Store-Eröffnung kann der Twitch-Star aber mit Sicherheit einiges für die Zukunft lernen.