Twitch-Star MckyTV offenbart gigantischen Casino-Deal – Schlägt Millionen-Summe aus

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Der deutsche Twitch-Star MckyTV bekam einen gigantischen Casino-Deal angeboten. Das Streamen von Glücksspiel kommt für ihn aber nicht infrage.

Hamburg – Michael Doley, besser bekannt als MckyTV, hat in Sachen Glücksspiel eine klare Meinung. Doch bei dem Casino-Deal, der ihm angeboten wurde, hätten wohl viele trotz eigener Moralvorstellungen zweimal überlegt. Der Streamer bekam von einem Glücksspiel-Anbieter nämlich die Aussicht auf einen Werbevertrag in Millionenhöhe, doch für den Twitch-Star stehen jegliche Deals dieser Art außer Frage.

Vollständiger Name Michael Kevin Christian Doleys Bekannt als MckyTV Geburtstag 26. September Wohnort Hamburg Follower auf Twitch 1,3 Millionen (Stand: März 2023) Follower auf YouTube 712.000 (Stand: März 2023)

MckyTV spricht über gigantischen Casino-Deal – So viel Geld hat der Streamer abgelehnt

Dieser Deal ist geplatzt: MckyTV ist eines der bekanntesten Gesichter auf Twitch und versammelt in seinen Livestreams durchschnittlich 4.600 Zuschauer. Von seinem Erfolg auf der Plattform würden auch gerne einige Unternehmen profitieren und so ist es wohl kein Wunder, dass der Streamer verschiedene Werbeangebote vorgelegt bekommt. In einer Fragerunde auf Instagram verriet der Twitch-Star jetzt aber, dass er einen gigantischen Casino-Deal abgelehnt hat.

Glücksspiel auf Twitch Am 18. Oktober 2022 traten auf der Streaming-Plattform Twitch neue Regeln in Bezug auf Glücksspiel in Kraft. Seitdem ist das Streaming ausgewählter Gambling-Seiten verboten. Es dürfen keine Casino-Seiten beworben werden, die keine Zulassung in den USA haben, hierzu zählen zum Beispiel auch die bekannten Seiten Stake und Rollbit.

Auf Twitch entbrannte erst kürzlich wieder wegen Real Bazzi die Glücksspiel-Debatte. Dies nahm wohl einer von MckyTVs Followern zum Anlass dem Streamer auf Instagram die Frage zu stellen, ob er für 10 Millionen Euro Casino streamen würde. Die Antwort von MckyTV fiel dabei eindeutig aus: „Für 100 Millionen sage ich trotzdem nein“. Dass ein solcher Deal in Millionenhöhe gar nicht abwegig ist, offenbarte der Streamer seinen Fans im selben Post.

„Habe 8 Millionen Deal abgelehnt“. Anscheinend hat der Streamer nämlich schon Erfahrungen mit Glücksspiel-Anbietern gemacht. Trotz der unglaublichen Summe von acht Millionen Euro hat MckyTV aber einen Werbedeal für eine Casino-Plattform abgelehnt.

Streamer zeigt klare Kante bei Casino-Deals – spricht von eigener Spielsucht

Erfahrungen mit Spielsucht: Mit der Absage des gigantischen Casino-Deals bleibt sich MckyTV treu. Statt seine Zuschauer zum Glücksspiel zu animieren, gibt er diesen lieber Ratschläge mit auf den Weg. Denn MckTV war selber von Spielsucht betroffen. Im Alter von 19 Jahren, hatte der heutige Twitch-Star dadurch ganze 100.000 Euro Spielschulden. Da er also genau weiß, welche Auswirkungen Casino-Games haben können, kommt für ihn selbst der 8-Millionen-Deal nicht infrage.

Twitch-Star MckyTV lehnt gigantischen Casino-Deal ab – verzichtet auf Millionen-Betrag © MckyTV / unsplash (Montage)

Folgen der Casino-Deals: Immer wieder gerieten Casino-Streamer wie Orangemorange oder Scurrows wegen Glücksspielwerbung in Kritik. Weil Twitch die Regeln bezüglich des Streamens von Glücksspiel immer weiter anzieht, flüchten einige der Twitch-Stars zur neuen Plattform Kick. MckyTV wird aber weiterhin auf Twitch zu sehen sein, denn einen Casino-Deal wird der Streamer wohl für kein Geld der Welt eingehen.