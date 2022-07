Twitch-Star EliasN97 sprengt Stadion mit Amateurclub – Anpfiff wegen Andrang verschoben

Von: Janik Boeck

EliasN97: Amateurclub sprengt Stadion © picture alliance / dpa: Sven Hoppe / Focus Clan AG / Delay Sports Berlin e.V. (Montage)

EliasN97 hat mit seinem Amateurclub im Fußball ein Oberliga-Stadion gesprengt. Die Fans des Twitch-Stars kamen so zahlreich, dass der Anpfiff verschoben wurde.

Berlin – Als Elias Nerlich ist seinen Fans als EliasN97 oder Eligella bekann. Er gründete Delay Sports und stellt bereits erste Rekorde auf. Innerhalb kürzester Zeit sammelte der Instagram-Kanal des Amateurclubs mehr Follower als Hertha BSC oder Union Berlin. Nun sorgte der Twitch-Star erneut für Schlagzeilen. Bei einem einfachen Testspiel sprengten die Fans von EliasN97 zahlenmäßig das Stadion und sorgten für eine Verzögerung des Spiels.

ingame.de berichtet über das Testspiel von Delay Sport mit ungewöhnlich vielen Fans.

Am 27. Juli fand in Berlin ein weiteres Testspiel des Amateurclubs von EliasN97 statt. Delay Sports spielte gegen Tasmania Berlin in deren Stadion, dem Werner-Seelenbinder-Sportpark.