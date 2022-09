Party mit Twitch-Stars – So sichert ihr euch Tickets für die Streamer-Feier

Teilen

Dieses Wochenende wird es in Hamburg wieder bunt. Bei der Black White Pink Party Reloaded könnt ihr mit den Stars der deutschen Streaming-Szene feiern.

Hamburg – Drei Farben, eine Idee. Unter dem Motto „Black White Pink“ fand am 13. September 2022 im Hamburger E-Sports-Tempel RCADIA eine Party der ganz besonderen Art statt. Gamer, Nichtgamer, Influencer und Fans sollte die extravagante Veranstaltung unter einen Hut bringen. Nur einen Monat später geht die Black White Pink Party in die nächste Runde. Mit dabei: Prominente Gesichter aus den Bereichen Twitch, E-Sport und Gaming. Hier treffen Fans ihre Idole hautnah.

Gaming House RCADIA Größe 20.000 Quadratmeter Location Hamburg Neuheit Tiny Tina's Wonderland Apartment Zusammenarbeit mit 2K Eröffnung Ab sofort

Black White Pink Party Reloaded in Hamburg: Twitch Deutschland feiert im größten Gaming House Europas

Was ist die Black White Pink Party Reloaded? Nach dem durchschlagenden Erfolg der ersten Black White Pink Party in der RCADIA Hamburg, geht‘s nun in die zweite Runde. Einzige Regel: Das Outfit muss aus den titelgebenden Farben bestehen. Die sind übrigens auch an das E-Sport-Powerhouse Unicorns of Love angelehnt, die seit Jahren in Schwarz, Weiß und Pink auflaufen und im größten Gaming House Europas eine neue Heimat gefunden haben.

Stars hautnah: auf dieser Party tummelt sich Twitch Deutschland – und Fans feiern mit © RCADIA

Besonders reizvoll ist das Party-Spektakel für all diejenigen, die ihre E-Sport-Idole und Twitch-Vorbilder hautnah erleben wollen. Denn schon beim Debüt-Event tummelte sich die Netzprominenz in den heiligen Hallen der RCADIA. Egal ob Twitch-Urgestein Trymacs, League of Legends-Ikone Scarface oder der kürzlich gekrönte Boxchampion xHankyy: Die Black White Pink Party verspricht Stars zum Anfassen. Daran soll sich auch beim zweiten Mal nichts ändern.

Black White Pink Party Reloaded: Datum und Uhrzeit – wann startet das Event?

Wann findet die Black White Pink Party Reloaded statt? Am 24. September 2022 geht‘s los. Die RCADIA leuchtet in Schwarz, Weiß und Pink, während im Inneren von Europas größtem Gaming House gefeiert wird. Start der Black White Pink Party Reloaded ist um 21 Uhr. Gefeiert wird, solang die Beine tragen.

Start: 24. September 2022, 21 Uhr

24. September 2022, 21 Uhr Ende: Open End

Open End Zugang: Ab 18 Jahren

Black White Pink Party Reloaded: Location – wo findet das Event statt?

Wo findet die Black White Pink Party Reloaded statt? Auch Teil Zwei der farbenfrohen Party findet wieder auf dem Gelände der RCADIA statt. Im größten Gaming House Europas ist jede Menge Platz, um vor Ort zu tanzen, sich an Kickern und Beerpong-Tischen auszutoben, in der umfangreichen Gaming-Area VR-Spiele zu testen oder sich im Racing-Simulator miteinander zu messen. Die Location ist dabei nur schlappe 15 Minuten vom Hauptbahnhof Hamburg entfernt.

RCADIA Hamburg

Oberer Landweg 27 - 29

21033 Hamburg

Besonders praktisch: wer die Nacht durchmachen will, kann nach der Black White Pink Party auch in einem der Zimmer der Hotelanlage übernachten. Einzelzimmer gibt es aktuell schon für 49 Euro pro Nacht. Für ein Doppelzimmer in der RCADIA zahlen Feierwütige aktuell rund 115 Euro.

Gaming und Feiern: Die Black White Pink Party Reloaded bringt beides zusammen. © RCADIA

Black White Pink Party Reloaded: Tickets – wo gibt es Karten für das Event?

Wo gibt es Tickets für die Black White Pink Party Reloaded? Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf über die offizielle Homepage der RCADIA. 15 Euro kostet der Eintritt. Wer ein Gruppenticket für fünf Personen kauft, zahlt nur 60 Euro.

Black White Pink Party Reloaded: Prominente Gäste – welche Streamer, YouTuber und E-Sportler sind da?

Welche Stars sind vor Ort? Auf der Bühne der Black White Pink Party sorgen zahlreiche Live-Acts für Stimmung. Der dreifache DJ Weltmeister ZEIKO kehrt zurück und sorgt für Stimmung. Auf der Outdoor Stage im innenhof der RCADIA ist außerdem Rapper Damion Davis am Start. Auch eine Liste der E-Sport-Stars und Influencern, die vor Ort sein werden, hat die RCADIA bereits enthüllt. Unter anderem mit dabei:

xHankyy – Streamer, YouTuber

Chefstrobel – E-Sportler, Streamer, YouTuber

Kasparox – Streamer

Unluckyme – Streamer, YouTuber

Lvcia – Streamerin

Nikeles – E-Sportler, Streamer, Podcaster

Minimoli – Streamerin, YouTuberin

Jaygotajetpack – TikToker

Burrito of Doom – Streamer, YouTuber

Henke – Streamer, YouTuber

Lootboy Berki –E-Sportler, Content-Creator

Breiten von Berg – Streamer, YouTuber

Einpapo – Streamer, YouTuber

Cashuya – TikTokerin

Markenmurat – Streamer

Kramer Music – Musiker, Content-Creator

Sero – Streamer

Shiganari – E-Sportler

Scarface – E-Sportler, Streamer

Sheepy – E-Sportler, Streamer

Winsome – E-Sportler

Ruby – E-Sportler

Lurox – E-Sportler

Treelover – E-Sportler

Gonzo – E-Sportler

Crypto – E-Sportler

Segalson – Streamer

DonArts – E-Sportler, Streamer

Sicher wird es nicht bei dieser prominent besetzten Gästeliste bleiben. Sicher werden auch einige lokale Twitch-Größen in der RCADIA vorbeischauen und die Nacht zum Tag machen. Die Hoffnungen der Fans sind groß, dass Maximilian „Trymacs“ Stemmler vor Ort sein wird. Auch auf die Teilnahme von Twitch-Star Marcel „MontanaBlack“ Eris wird spekuliert.