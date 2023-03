Twitch statt Netflix: Serienstar wird Streamerin – wegen sexueller Belästigung am Set

Von: Janik Boeck

Teilen

Dass sexuelle Belästigung fester Bestandteil von Hollywood ist, ist spätestens seit MeToo klar. Eine Stranger-Things-Schauspielerin wird deshalb Streamerin.

Hamburg – Durch die MeToo-Debatte wurde deutlich: Hollywood und die Filmindustrie als solche haben ein enormes Sexismus-Problem. Ob das Bekanntwerden des Skandals einen nachhaltigen Effekt auf die Branche hat, seht noch in den Sternen. Augenscheinlich geht es 2023 nämlich weiter wie bisher. Eine Schauspielerin aus Stranger Things kündigte kürzlich öffentlich an, sich auf Twitch zu konzentrieren. Grund ist eine sexuelle Belästigung an einem Filmset durch einen ausführenden Produzenten.

„Stranger Things“-Schauspielerin zieht sich aus Filmindustrie zurück – will wegen sexueller Belästigung lieber streamen

Um welche Schauspielerin geht es? Bei der Schauspielerin handelt es sich um Grace Van Dien. Sie spielte in Staffel 4 von Stranger Things die Rolle der Chrissy Cunningham. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin ist Van Dien auch als Streamerin auf Twitch unterwegs. Auf diesen Teil ihrer Karriere möchte sich die 26-Jährige in Zukunft mehr konzentrieren. Der Grund dafür ist sexuelle Belästigung an einem Filmset.

Twitch statt Netflix: Grace Van Dien konzentriert sich wegen sexueller Belästigung auf Streaming-Karriere © BlueFille / Twitch (Montage)

Was sagt Grace Van Dien? In einem Stream sprach Van Dien über ihre Pläne für die Zukunft, nachdem Fans sich enttäuscht gezeigt hatten, sie nicht in weiteren Filmen sehen zu können. „In den letzten zweieinhalb Wochen habe ich vier Filme abgelehnt“ berichtet sie. „Beim Streaming entscheide ich, mit wem ich Zeit verbringe, mit wem ich rede und so weiter“ führt sie weiter aus.

Schließlich verrät sie: „Bei einem der letzten Filme, die ich gemacht habe, hat einer der Produzenten […] ein Mädchen, mit dem er schläft, eingestellt und sie geschickt, um mich zu fragen, ob ich einen Dreier mit ihnen haben will.“ Van Dien habe abgelehnt und zu weinen begonnen.

Wenn mich Leute fragen, wie Streaming besser für meine mentale Gesundheit ist: Das ist der Grund. Ich kann zu Hause bleiben und Videospiele spielen und mein „Boss“ fragt mich nicht, ob ich mit ihm schlafen will.

Van Dien sei nicht allein gewesen, als die Belästigung passierte. Zusammen mit einer Kollegin sei sie spazieren gegangen und beide hätten „eine Menge geweint“.

Grace Van Dien zieht sich wegen sexueller Belästigung aus Filmindustrie zurück – aber nur vorerst

Wie geht es für die Streamerin weiter? Vorerst wolle Van Dien sich auf ihr Karriere als Twitch-Streamerin konzentrieren, verrät sie. Auf der Plattform hat sie unter dem Pseudonym BlueFille inzwischen fast 300.000 Follower (Stand 10. März 16 Uhr). Durchschnittlich schauen ihr dort knapp 1.000 Fans dabei zu, wie sie Spiele wie Valorant spielt.

Ganz will Van Dien der Filmindustrie aber nicht den Rücken kehren. „Ich entwickle meine eigenen Projekte und ich hoffe, dass sie jemand sich entscheidet sie zu finanzieren, weil ich dann die Kontrolle über mein eigenes Set habe und meine Schauspieler nicht frage, ob sie mit mir schlafen wollen“ erklärt sie.

Bei wem der Name Van Dien eine Glocke klingeln lässt: Grace Van Dien ist die Tochter von Casper Van Dien, den die ältere Generation aus Starship Trooper kennen dürfte.

Hier gibt es Hilfe bei sexuellen Übergriffen: Wer selbst Opfer von sexueller Gewalt geworden ist oder jemanden in seinem Umfeld hat, hat verschiedene Anlaufstellen. Beim Hilfetelefon für Gewalt gegen Frauen und beim Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch gibt es Beratung, Unterstützung und Hilfsangebote.