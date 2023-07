Twitch-CEO hilft Besucherin auf TwitchCon

Von: Aileen Udowenko

TwitchCon: Dan Clancy verleiht Besucherin CEO-Status – wird zum Held des Tages © Getty Images / Bloomberg

Der Twitch CEO Dan Clancy konnte auf der TwichCon einer Besucherin aus der Klemme helfen. Das Internet feiert ihn für seine Tat.

Paris – Twitch-CEO müsste man sein. Diesen Gedanken haben wohl nicht gerade wenige, doch für eine Besucherin auf der diesjährigen TwitchCon wurde dieses Gedankenspiel zur Realität, wenn auch nur kurz. Denn Dan Clancy höchstpersönlich konnte der Besucherin aus der Patsche helfen und wird im Internet für seine Tat gefeiert.

ingame.de berichtet über Dan Clancys Hilfe auf der TwitchCon.

Trotz der anhaltenden Proteste in Paris ließ sich auch der Twitch-CEO Dan Clancy auf der diesjährigen TwitchCon blicken. In einem Livestream nahm er seine Zuschauer mit über die Convention und konnte so vor laufender Kamera zum Helden werden.