Twitch-Bad-Boy reagiert auf Ansage von Gangster-Rapper

Von: Janik Boeck

MontanaBlack reagiert auf Farid Bangs Ansage © IMAGO: Panama Pictures / Future Image (Montage)

Der Twitch-Bad-Boy hat auf die Ansage des Gangster-Rappers reagiert. Das sagt Monte zu Farid.

Buxtehude – Es bahnt sich unter Umständen ein Beef der Schwergewichte auf Twitch an. Nachdem die Ansage von Farid Bang bereits in den sozialen Medien hohe Wellen geschlagen hatte, meldete sich nun der im Fadenkreuz des Rappers stehende MontanaBlack zu Wort. In einem Stream bezog er Stellung zur „Drohung“ von Farid Bang. Das Statement von Marcel Eris dürfte nicht nur Anhänger von Farid Bang verwundern.

ingame.de verrät, wie MontanaBlack auf die Ansage von Farid Bang reagiert hat.

„Will Farid echt Stress?“, wurde MontanaBlack in seinem Twitch-Stream von einem Zuschauer gefragt.