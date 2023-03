Trymacs: No Food-Challenge ein Erfolg – Staffel 2 bereits in Planung

Kein Essen für die Streamer

Die No Food-Challenge von Trymacs ist vorbei. Der Twitch-Streamer aus Hamburg landete durch das Projekt auf mehreren Bestenlisten an vorderster Position.

Hamburg, Deutschland - Die No Food-Challenge ist vorbei. Sieben Tage lang haben Twitch-Streamer, Trymacs und drei seiner Streamer-Kollegen nichts gegessen. Was folgte, war wahrscheinlich die größte Essensschlacht in der Geschichte von Twitch. Bei seinem Experiment guckten Trymacs Millionen an Leuten zu.

