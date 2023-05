Trymacs: Streamer-Party auf Mallorca eskaliert – Polizei musste anrücken

Teilen

Trymacs, Rewi, Amar und ihre Freunde haben es sich auf Mallorca etwas zu gut gehen lassen. In einer besonders wilden Nacht musste die Polizei eingreifen.

Palma, Mallorca – Rewinside, Trymacs, Amar und ihre Streamer-Freunde waren kürzlich im gemeinsamen Urlaub auf Mallorca und haben dort prompt für einen Polizeieinsatz gesorgt. Vor einigen Tagen haben die Streamer ihre Vlogs des Urlaubs auf YouTube hochgeladen, wo sich schnell erahnen lässt, wie es dazu kam. Die Truppe um Maximilian Stemmler hat es sich direkt am zweiten Tag etwas zu gut gehen lassen und bis spät in die Nacht den Strand unsicher gemacht.

Vollständiger Name Maximilian Stemmler Bekannt als Trymacs Geburtstag 19. August 1994 Geburtsort Hamburg Follower auf Twitch 3,3 Millionen (Stand: Mai 2023) Follower auf YouTube 2,22 Millionen (Stand: März 2023)

Trymacs, Rewi und Co. im Party-Modus – Truppe auf Mallorca sorgt für Polizei-Einsatz

Das war passiert: Das Urlaubsgespann aus Trymacs und Rewi hat sich wieder zusammengefunden. Knapp 10 Monate nach dem dekadenten Luxusurlaub der Streamer auf Mykonos hat es die beiden und ihre Freunde dieses Mal nach Mallorca verschlagen. Nur vier Tage lang war die Streamer-Truppe auf der Insel, hat davon aber offenbar keine Zeit verschwendet. Schon am zweiten Tag die Partystimmung der Twitch-Streamer wohl ein bisschen zu sehr eskaliert.

Trymacs: Promille-Party auf Mallorca eskaliert – Polizei muss Strand räumen © YouTube: Rewinside / Trymacs (Montage)

So kam es zum Polizei-Einsatz: Nach einer ausgiebigen Party-Nacht im bekannten Mega-Park in Palma hat es die Urlaubsgesellschaft an den Strand verschlagen. Mit weiteren Partylustigen und Fans machten Trymacs und seine Freunde noch weiter Welle, bis schließlich die Polizei anrücken musste. Ob ein dabei geklauter Sonnenschirm oder die bloße Lautstärke der Truppe der Grund war, lässt sich aktuell nicht genau sagen.

Bekannt ist aber, dass die Streamer-Gruppe den Strand räumen musste. Das bestätigte Rewinside kürzlich in einem Livestream selbst, als er sich einen Videobeitrag der Bild zu dem Zwischenfall anschaute. Wer noch weitere Einblicke in den eskalierten Partyurlaub sehen will, kann das hier machen:

Gab es Konsequenzen? Von Konsequenzen ist erst einmal nicht auszugehen. Die beiden Sonnenschirmdiebe ließen ihre Beute liegen und flüchteten offenbar bei der Ankunft der Polizei – Auch für die Partytruppe dürfte das Anrücken der Gesetzeshüter kein weiteres Nachspiel haben.

Es ist aber nicht das erste oder einzige Mal, dass Rewi, Trymacs und ihre Freunde ihre Kapazitäten zum Feiern unter Beweis stellen. Zuletzt fiel Trymacs bei den Eligella Winter Games auf, dort vermuteten Fans und Bekannte aber, dass da nicht nur Alkohol im Spiel war.