Trymacs landet auf schwarzer Liste von EA – Publisher genervt von FIFA-Boykott

Von: Josh Großmann

Trymacs landet auf schwarzer Liste von EA – Publisher genervt von FIFA-Boykott © dpa/Michael Nelson/Instagram: Trymacs

Trymacs ruft zum FIFA-Boykott auf. Dem Herausgeber EA ist das wohl ein Dorn im Auge und setzt den Twitch-Streamer auf die schwarze Liste – was bedeutet das nun?

Hamburg – Auf Twitch zeigte Trymacs viele Inhalte aus dem neuen FIFA 23. Nachdem er 21.000 Euro in den Ultimate Team Modus investiert hatte, nennt der Streamer es die „übertriebenste Abzocke“ und ruft nun zum Boykott der Fußball-Simulation von EA auf. Dem Herausgeber von FIFA 23 gefällt sein Sinneswandel überhaupt nicht und setzt Trymacs auf die schwarze Liste. In seinem Stream erklärt er, was das für ihn in Zukunft bedeutet.

In sogenannten FIFA Pack Openings zeigen etliche Twitch-Streamer, wie sie Unmengen an Geld in digitale Kartenpäckchen investieren. Dieser Trend erntet viel Kritik, da solche Lootboxen für viele Gamer mit Glücksspiel gleichzusetzen sind. Trymacs zahlt schon seit Beginn seiner YouTube- und Twitch-Karriere viel Geld für Pay2Win-Mechaniken. Doch in FIFA ist damit endgültig Schluss.