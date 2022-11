Trymacs: Klare Ansage zur WM in Katar – „Ich mag meinen Fußball ohne tausende Leichen“

Trymacs: Klare Ansage zur WM in Katar – „Ich mag meinen Fußball ohne tausende Leichen"

Trymacs hat im Livestream eine klare Ansage zu seiner Haltung der WM 2022 gegenüber gemacht. Für den Streamer gibt es dieses Jahr keine WM.

Hamburg – Während die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar immer näher rückt, wird auch die Diskussion darum wieder ziemlich laut. Im Internet spalten sich die Lager immer mehr in ‚Boykott‘ und ‚Anschauen‘ auf, während auch bekannte Persönlichkeiten nach ihrer Meinung gefragt werden. Auch beim bekannten Ex-FIFA-Streamer Trymacs ist das kontroverse Thema jetzt angekommen. Für ihn ist da aber keine große Diskussion notwendig, seine Position zur WM in Katar macht er in wenigen Sätzen ziemlich deutlich.

m Livestream war Trymacs kürzlich mal wieder mit Fußball beschäftigt, diesmal aber nicht in virtueller Form. Mit seinem Chat unterhielt der Streamer sich über die Spieler des deutschen Kaders für die Fußball-Nationalmannschaft bei der WM. Ganz nebensächlich droppte Maximilian Stemmler im Gespräch mit seinen Zuschauer*innen die Worte „dieses Jahr gibts leider keine WM.“ Ein ominöser Satz, aber einige eingeweihte Fans dürften zu dem Zeitpunkt schon gewusst haben, worauf Trymacs damit hinaus wollte.