Trymacs erzählt, wie viel er für Pay2Win-Spiele ausgegeben hat – Unge fehlen die Worte

Von: Josh Großmann

Trymacs erzählt, wie viel er für Pay2Win-Spiele ausgegeben hat – Unge fehlen die Worte © Trymacs / Twitch / Imago (Montage)

Streamer Trymacs gibt viel Geld in Online-Spielen aus. Nun verrät er die ganze Summe, die er in seine Pay2Win-Sünden gesteckt hat – Unge ist völlig fassungslos.

Hamburg – Als einer der erfolgreichsten deutschen Twitch-Streamer hat Trymacs eine ganze Menge Geld auf der hohen Kante. Jedoch investiert er sein Geld gern in Pay2Win-Spiele wie FIFA 23 und Clash Royale. Mit Geld kann man sich dort extreme Vorteile verschaffen und durch Lootboxen weiteren Fortschritt im Spiel freischalten. Gemeinsam mit seinem Streamer-Kollegen Unge spricht er über die Summe, die er in den letzten sechs Jahren in Pay2Win-Spiele gesteckt hat.

ingame.de enthüllt wie viel Geld Trymacs für Pay2Win-Spiele ausgegeben hat und wie Unge darauf reagiert.

Mit dem Release von FIFA 23 stehen Pay2Win-Spiele stark in der Kritik. Trymacs hat in den ersten sieben Tagen ganze 21.000 Euro in Pack Openings investiert, um sich das beste Team der Welt zu verschaffen. Seine erste Ikone erhielt er nach 9.300 Euro. Diesen Trend sehen viele Fans und Creator als problematisch. Die Summe, die Trymacs ausgegeben hat, ist für viele Zuschauer absurd.