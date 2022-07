Trymacs erobert Valorant – Mogelt sich unverschämt bis an die Spitze

Von: Janik Boeck

Teilen

Trymacs: Valorant Immortal © YouTube: Trymacs / Riot Games (Montage)

Trymacs hat in Valorant die Road to Immortal veröffentlicht. Er wollte als schlechter Spieler in die beste Liga aufsteigen – mit Profis. Das sorgt für Kritik.

Hamburg – Trymacs unterhält seine Fans immer wieder mit aberwitzigen Ideen und Formaten. Egal ob er in FIFA Unmengen Geld verbrät oder einen VLOG für eine Moped-Tour aufnimmt, seine Videos kommen gut an. Nun produzierte der Twitch-Streamer ein Format mit dem Namen Road to Immortal. Er wollte sich in Valorant als Eisen-Spieler in die höchste Liga des Spiels mogeln. Dafür erntete er auch Kritik.

ingame.de erklärt, warum Trymacs für sein Valorant-Format kritisiert wird.

Mehr zum Thema Trymacs: Streamer steigt in Valorant ein – schummelt sich bis an die Spitze

Vor etwa drei Monaten, am 24. April 2022, startet auf dem YouTube-Kanal von Trymacs die Video-Reihe „Road to Immortal“. In dieser wollte sich Trymacs in Valorant von einigen hochkarätigen Spielern in die höchste Liga der Valorant-Rangliste befördern – also boosten – lassen.