Trainer rätseln um verschwundenes Monster – Shiny in Pokémon GO vermisst

Von: Joost Rademacher

In Pokémon GO war ein Shiny mehrere Wochen lang unauffindbar. Viele Trainer befürchten, der Entwickler hätte das seltene Monster heimlich entfernt.

San Francisco – Shinys sind in Pokémon GO grundsätzlich eine Seltenheit. Dass ein Monster in seiner schillernden Variante gänzlich aus dem Spiel verschwindet, passiert normalerweise aber nicht. Genau diese Befürchtung hat sich zuletzt bei vielen Trainern eingestellt. Das Shiny von Gehweiher war verdächtig lange nicht mehr in Pokémon GO aufgetaucht. Sorge machte sich breit, dass Entwickler Niantic es heimlich oder versehentlich aus dem Spiel entfernt hätte.

Ein Spieler stellte fest, dass das Shiny des Käfer-Wasser-Pokémons Gehweiher seit zwei Wochen nicht mehr im Mobilegame aufgetaucht war. In einem Post beschreibt u/ginji, dass das seltene Monster seit Ende März nicht mehr gesehen wurde. Der Zeitpunkt passt mit dem Ende des Let‘s Go Events in Pokémon GO zusammen, die Befürchtung kam auf, dass Niantic das Shiny beim Schluss des Events entfernt hätte.