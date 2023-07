Trainer „fängt Gott“ in Pokémon GO – Fans lachen über den Fang

Von: Joost Rademacher

Teilen

Trainer „fängt Gott“ in Pokémon GO – Fans lachen über den Fang © Niantic / ingame.de (Montage)

Ein Trainer in Pokémon GO behauptet, Gott gefangen zu haben. Das tatsächliche Monster ist nicht gerade omnipotent, trotzdem sind die Fans erstaunt.

San Francisco – Pokémon ist nicht mehr nur eine Spielereihe, es ist nahezu eine Religion. Nicht nur im Sinne, dass Fans die Spiele bis heute verehren, innerhalb der Spiele selbst gibt es ein ganzes Pantheon an Poké-Göttern, die als Inkarnationen, von Zeit, Raum, Emotionen und der Erde selbst dienen. Ein Trainer in Pokémon GO will das Undenkbare geschafft und einen dieser Götter gefangen haben. Auf Reddit huldigen Fans jetzt dem vermeintlich allmächtigen Wesen, auch wenn es in Wahrheit eher ein falsches Idol ist.

Mehr über den gefangenen Gott in Pokémon GO erfahren Sie hier.

Es war der 18. Juli 2023, als Reddit-user Kryle1 im Forum von Pokémon GO verkündete, was viele im ersten Moment als Blasphemie abstempeln könnten. „Ich habs geschafft! Ich muss nicht mehr spielen. Ich habe Gott gefunden und ihn gefangen!“, skandierte der Trainer pathetisch in seinem Post.