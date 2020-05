Total War Warhammer 2: Obernerd Henry Cavill kommt mit neuem DLC ins Spiel

Hollywood-Star und Obernerd - das ist Herny Cavill. Und er liebt dazu noch Total War Warhammer 2. Somit kommt er einfach mal mit dem neuen DLC ins Spiel.

London, England – Nicht jeder Schauspieler hat besonders extravagante Hobbys und Interessen, einige sind genauso Nerds wie viele andere Menschen auch. Der britische Schauspieler Henry Cavill zockt beispielsweise leidenschaftlich gern und beweist sich in seiner Freizeit als echter Nerd. Nun wurde er aufgrund seiner Hobbys sogar in einem Computerspiel verewigt.

Vollständiger Name Henry William Dalgliesh Cavill Geboren 05. Mai 1983, Saint Helier, Großbritannien Größe 1,85 m Geschwister 4 (Nicki Richard, Charlie, Simon, Piers) Eltern Marianne Cavill, Colin Cavill Auszeichnungen MTV Movie Award – Bester Filmheld (Man of Steel)

Henry Cavill: The Witcher-Star outet sich auf Instagram als nerdiger PC-Spieler

Henry Cavill, bekannt als Superman und Geralt von Riva, interessiert sich auch in seiner Freizeit für Serien und Spiele und gilt in der Gaming-Szene als echter Nerd. Während die meisten aufgrund des Coronavirus zu Hause arbeiten müssen, hat der britische Schauspieler allerdings nicht allzu viel zu tun und widmet sich in seiner freien Zeit einem ganz speziellen Hobby: Er bastelt Warhammer-Miniaturen und bemalt sie anschließend in liebevoller Kleinarbeit.

Doch das ist noch nicht alles, was Cavill in seiner Freizeit macht. Er ist ebenfalls leidenschaftlicher Gamer und spielt am liebsten The Witcher und Total War: Warhammer 2 vonCreative Assembly. Auch wenn Henry Cavill sich in seiner freien Zeit mit seinem kleinen Hobby weiterhin bei Laune hält, ist für den Witcher-Star nun ein ganz besonderer Traum in Erfüllung gegangen: die Verewigung in einem seiner Lieblings-Spiele: Total War: Warhammer 2. Henry Cavill ist schon seit langem eingefleischter Fan der Serie.

So outet sich der Schauspieler in einem Interview zu seiner Lieblings-Spielereihe: "The Witcher 3, aber ich liebe auch Total War-Spiele. Jedes Mal, wenn ich eine neue Partie starte, spiele ich so lange weiter, bis ich endgültig sterbe. Aus irgendeinem Grund hat die Natur der Strategie der Schlacht etwas, das ich liebe. Und es geht ein bisschen darum, ein Imperium aufzubauen, was Spaß macht."

Insbesondere die Total War Spiele sind für Cavill etwas ganz Besonderes. Vor allem geht es dem Schauspieler dabei um die gesammelte Erfahrung. "Total War-Spiele sind wahrscheinlich meine Lieblingsspiele, weil ich sie spielen kann, wo und wann immer ich will und immer und immer wieder von vorne anfangen kann. Jedes Mal gibt mir das Spiel dabei neue Erfahrungen, das ist für mich ein wahr gewordener Traum." Zuvor hatte Cavill mit der "The Witcher" Serie einen neuen Videospiel-Rekord für The Witcher 3* aufgestellt, wie ingame.de* zuvor berichtete.

The Witcher-Star Henry Cavill in neuem DLC für Total War: Warhammer 2 verewigt

Henry Cavill lässt sich nun bei Total War: Warhammer 2 als einzigartiger Hochelfen-Loremaster mit dem Namen "Cavill" spielen. Dabei trägt der Elf ein großes Schwert bei sich. Eine Kampagne als Eltharion im neuesten DLC des Spiels zeigt Spielern zu Beginn der Vortex-Kampagne einen Loremaster von Hoeth namens "Cavill". Die Eigenschaften des Charakters sind besonders interessant. "Weißer Wolf" gewährt einen Bonus von +15 gegen große Gegner, was möglicherweise auf seine Karriere als professioneller Monsterschlächter hindeutet.

Mit dem Text "Gute Ideen brauchen oft stimmliche, öffentliche Unterstützung, um sie in die Realität umzusetzen", loben die Total War-Entwickler den Schauspieler ebenfalls, welcher sich während der aktuellen Covid-19-Pandemie hauptsächlich drinnen aufhält, Spenden für verschiedene Einrichtungen sammelt und an seine Fans appelliert, dass sie bitte möglichst zu Hause bleiben sollen.

Game Director von Creative Assembly Richard Aldridge war ganz begeistert von der Idee, Henry Cavill in Total War: Warhammer 2 einzubringen. So sagt er in einem Interview: „Mit dem bevorstehenden Warden & Paunch-DLC schien es ein guter Zeitpunkt zu sein, Henry einzubeziehen, und was gibt es Schöneres, als einen mächtigen Loremaster von Hoeth an der eigenen Seite zu haben, der ein paar persönliche Besonderheiten aufweist, mit denen man zu Beginn einer Kampagne als Eltharion spielen kann."

+ In Total War: Warhammer 2 kann man Henry Cavill spielen © Creative Assembly

Die Veröffentlichung des DLC The Warden & the Paunch fand am 21. Mai 2020 statt und der Zusatzinhalt für Total War: Warhammer 2 kann mittlerweile im Steam Shop für 8,99 € erworben werden. Wenn man Henry Cavill in dem neuen DLC spielen möchte, braucht man allerdings auch die Standard-Edition von Total War: Warhammer 2. Der Schauspieler aus London kann nun vermutlich seine Freizeit während der Coronakrise damit verbringen, sich selbst in der neuen Erweiterung zu bestaunen.

Falls einem genauso langweilig wie The Witcher-Star Henry Cavill in der Coronavirus-Pandemie ist, kann man 10 perfekte Spiele für die Quarantäne-Zeit* ausprobieren, die ingame.de zusammengestellt hat. Henry Cavill dürfte sich freuen, denn unter diesen zehn Empfehlungen findet sich auch sein ganz persönliches Herzens-Spiel The Witcher 3: Wild Hunt.

