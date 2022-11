Pokémon Karmesin und Purpur: Legendäre Monster Koraidon & Miraidon erklärt

Von: Philipp Hansen

Pokémon Karmesin und Purpur: Legendäre Koraidon & Miraidon erklärt © Game Freak (Montage)

In Pokémon Karmesin und Purpur erwarten euch die Legendären Koraidon & Miraidon. Alle Infos, Statuswerte, Typen und Leaks zu den starken Monstern.

Tokio – Pokémon Karmesin und Purpur starten endlich. Hier alle Infos zu den beiden Legendären Pokémon Koraidon und Miraidon. Die beiden Drachen schmücken das Cover ihrer jeweiligen Edition. Trainer wissen aus Leaks und von ersten Spielern auf Nintendo Switch jetzt ausführlich, wie stark die Legenden in Gen 9 sind. Hier findet ihr alle Infos wie Typen-Kombination, Signatur-Attacken, Fähigkeiten und alle Statuswerte säuberlich als Tabelle.

ingame.de liefert alle Infos zu den beiden legendären Pokémon aus Karmesin und Purpur:

Mehr zum Thema Pokémon Karmesin und Purpur: Legendäre Pokémon Koraidon und Miraidon im Überblick

Trainer treffen in Pokémon Karmesin und Purpur schon früh im Story-Verlauf auf das jeweilige Cover-Legendäre. Man kann mit den extrem starken Monstern aber erst viel später selbst kämpfen. Koraidon und Miraidon sind eindeutig mti die besten, wenn nicht die stärksten Pokémon, die man in Pokémon Karmesin oder Violet fangen kann. Auch in den kompetitiven Duell-Modi wie VGC dürften sie außergewöhnlich gut sein.