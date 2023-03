TikTok wird auf 1 Stunde begrenzt – Sperre für U18-User in der App soll kommen

Aus die Maus

TikTok will etwas für die User tun. Alle Konten von unter 18-jährigen bekommen künftig nur eine Stunde Bildschirmzeit in der App. So soll das funktionieren.

Hamburg – Millionen Kinder und Jugendliche vertreiben sich ihre Zeit auf TikTok. Beim schnellen Swipen durch die vielen kurzen Clips vergeht die Zeit wie im Flug. Einmal aufs Handy und wieder hoch geschaut – zack, sind drei Stunden rum. TikTok will die Bildschirmzeit von Kindern und Jugendlichen deshalb auf eine Stunde begrenzen. Das steckt hinter der Entscheidung.

TikTok sperrt App für U18-User – aber nur halb

Was ist passiert? TikTok hat im eigenen Newsroom auf der Website einige Änderungen in der App für Jugendliche und Familien angekündigt. Künftig sollen Nutzer unter 18 Jahren nur noch 60 Minuten auf TikTok verbringen können. Damit will der Konzern Kindern und Jugendlichen helfen, ihr Zeitmanagement mit der App besser in den Griff zu kriegen. TikTok beruft sich bei dieser Entscheidung auf die Forschung des Digital Wellness Lab.

Wie wird die Bildschirmzeit begrenzt? Wenn das Limit von einer Stunde auf TikTok überschritten ist, muss ein Code zum entsperren eingegeben werden, damit die App weiter genutzt werden kann. Dadurch müssen User die „aktive Entscheidung treffen, die Zeit zu verlängern“. Für Kinder bis 13 Jahren müssen Eltern einen Code eingeben, um die Bildschirmzeit um 30 Minuten zu verlängern.

Wann kommt die Sperre auf TikTok? Wann genau die Bildschirmzeit von unter 18-Jährigen beschränkt wird, hat TikTok noch nicht verraten. Im Blogpost heißt es nur, die Sperre werden „in den nächsten Wochen“ eingeführt. Bis dahin können Kinder und Jugendliche weiterhin unbegrenzt Zeit in ihren Apps verbringen und TikTok-Phänomene wie König Thomas bestaunen.

