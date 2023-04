Mädchen mit Zöpfen auf TikTok – Wer steckt hinter dem viralen Video?

Von: Ömer Kayali

Auf TikTok ging ein Video von einem jungen Mädchen viral, welches in kurzer Zeit Millionen von Views erreichte. Aber wer ist sie eigentlich?

Hamburg – Virale Videos auf TikTok verbreiten sich in kürzester Zeit im Netz und erreichen sehr schnell ein Millionenpublikum. Das ist aktuell auch bei einem jungen Mädchen auf TikTok der Fall. Sie ist in einem Video zu sehen, in dem sie bei einer Veranstaltung für Kinder Grimassen in Richtung Kamera schneidet und lustig gestikuliert. Der Clip wird mittlerweile als Meme verwendet und erreichte somit noch größere Berühmtheit. Die TikTok-User fragen sich jetzt, wer das Mädchen überhaupt ist.

Virales TikTok-Video: Wer ist das Mädchen mit den Zöpfen?

Was ist passiert? Viele Seiten rätseln über die vermeintliche Identität des TikTok-Mädchens. Die plausibelste Geschichte ist die folgende: Laut der Costa Ricanischen Nachrichtenseite crhoy stammt das Original stammt vom TikTok-Kanal @murderpri. Dieser gehört einer Nutzerin mit dem Namen Priscila Carvalho, der Mutter des Mädchens. Sie erklärte, dass es sich um eine Aufnahme einer Schulveranstaltung handelt, bei der das kleine Mädchen gemeinsam mit ihren Mitschülern in karierten Hemden einen Gruppentanz aufführt. Im Video fordert sie ihre Tochter zum Tanzen auffordert, woraufhin sie die Geste macht, die sie auf TikTok berühmt gemacht hat.

Das spricht dafür: Dem Portal zufolge wurden auf dem TikTok-Konto auch andere Videos mit dem Mädchen veröffentlicht. Überprüfen lässt sich das jedoch nicht mehr, da die Nutzerin den Kanal mittlerweile auf privat gestellt hat. Begründet hat sie dies allerdings nicht – vermutlich möchte sie verhindern, dass die TikTok-Berühmtheit ihrer Tochter ausartet.

Andere TikTok-Nutzer behaupten, sie stecken hinter dem Video

Andere TikTok-Nutzer wollen profitieren: Da die Identität des Mädchens nicht zu hundertprozentig geklärt ist, nutzen einige andere dies aus. Einige spanischsprachige Seiten berichten zum Beispiel darüber, dass eine der beiden Zwillingsschwestern von der mexikanischen Band „Las Prez“ das Mädchen in dem Video sei. Sie haben auf ihrem offiziellen TikTok-Kanal ebenfalls Videos gepostet, in denen sie genau das andeuten. Allerdings haben „Las Prez“ nicht aufgeklärt, ob sie tatsächlich dahinter stecken. Eine gewisse Ähnlichkeit ist zu erkennen, wie der folgende TikTok-Clip zeigt:

Die offensichtliche Frage, die sich dann aber stellt, lautet: Wieso sind in dem viralen Video nicht beide Zwillingsschwestern zu sehen? Außerdem stammen die beiden aus Mexiko und die Beschreibung im Original ist auf Portugiesisch. Es ist daher unwahrscheinlich, dass „Las Prez“ das hinter dem Clip stecken.