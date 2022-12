7 vs. Wild: Nach Hasswelle – Joris begeistert Fans mit Vortrag übers Tierreich

Von: Janik Boeck

7 vs. Wild: Geißelspinne © YouTube: Fritz Meinecke / IMAGO: Nature Picture Library / Freepik (Montage)

Joris wurde bei Fans von 7 vs. Wild von vielen Fans kritisiert und zog Hasskommentare auf sich. Mit einem Ausflug ins Tierreich eroberte er Fan-Herzen zurück.

Panama – 7 vs. Wild geht in die heiße Phase. Die Survival-Show von Fritz Meinecke steuert auf das Finale zu und sorgt noch einmal für richtig Spannung. Das sah für viele Fans zwischenzeitlich anders aus. Vor allem ausgewählte Kandidaten sorgten für Kritik. Joris kassierte viel Hass in den Kommentaren. Kurz vor Ende überzeugte der Wildcard-Teilnehmer die Fans allerdings mit seinem Lieblingstier – und das, obwohl es krabbelt.

Joris kassierte in 7 vs. Wild Hasskommentare von Fans. Viele berichteten, dass sie die Stellen mit ihm skippen würden. Dabei dominieren zwei andere Teilnehmer mit ihrer Screentime in 7 vs. Wild und Joris ist gar nicht so viel zu sehen.