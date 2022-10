The Witcher Remake wird noch lange auf sich warten lassen

Von: Ömer Kayali

Teilen

CD Projekt RED hat ein Remake des allerersten „The Witcher“-Spiels angekündigt. Doch Hexer-Fans werden geduldig sein müssen.

Das polnische Entwicklerstudio CD Projekt RED befindet sich wieder im Aufwind. Die hohen Spielerzahlen und die jüngsten positiven Rezensionen von „Cyberpunk 2077“ sind sehr gute Zeichen. Anfang Oktober präsentierte das Studio eine Roadmap mit den Games, die in den nächsten Jahren geplant sind. Nach der „Phantom Liberty“-Erweiterung für „Cyberpunk 2077“, die 2023 kommen soll, bekommt auch das „The Witcher“-Franchise gleich fünf neue Titel. Eines davon, welches bislang den Projektnamen „Canis Majoris“ trug, hat CD Projekt nun enthüllt: „The Witcher Remake“ – die Neuauflage des ersten Spiels der Reihe.

Anlässlich des 15. Jubiläums hat CD Projekt das „The Witcher Remake“ angekündigt und einige Details genannt. Die Neuauflage wird von Grund auf in der Unreal Engine 5 entwickelt und befindet sich derzeit in einer frühen Phase. Für das Projekt ist das polnische Entwicklerstudio Fool‘s Theory verantwortlich, allerdings werden einige Entwickler von CD Projekt ebenfalls beteiligt sein.

„Mit The Witcher hat für uns, für CD PROJEKT RED, alles angefangen. Es war das erste Spiel, das wir je gemacht haben - und es war damals ein großer Moment für uns. An diesen Ort zurückzukehren und das Spiel neu zu entwickeln, damit die nächste Generation von Spielern es erleben kann, fühlt sich genauso groß an, wenn nicht sogar noch größer.“