The Purge und Insidious als Games? Bekanntes Horrorfilmstudio will Videospiele entwickeln

Von: Ömer Kayali

Blumhouse Productions eröffnet eine Gaming-Sparte. Kommen jetzt Videospiel-Adaptionen zu Filmen wie The Purge, Paranormal Activity oder Insidious?

Los Angeles – Blumhouse Productions hat sich als Produktionsfirma für Horrorfilme einen Namen gemacht. Zuletzt erschien der Sci-Fi-Horrorstreifen M3GAN in den Kinos, der durchaus erfolgreich war. Blumhouse hat nun angekündigt, sich nicht mehr nur auf Filme zu konzentrieren. Das Unternehmen will auch Videospiele produzieren und hat bereits ein eigenes Studio angekündigt. Wie stehen die Chancen, dass The Purge, Paranormal Activity und weitere Filme auf PlayStation, Xbox und Co. erscheinen?

Name des Unternehmens Blumhouse Productions Hauptsitz Los Angeles, Kalifornien Gründung 2000 (als Blum Israel Productions) Gründer Jason Blum Branche Filmproduktion

The Purge und Paranormal Activity als Games – Welche Spiele plant Blumhouse?

Das ist bisher bekannt: Der Name des neuen Studios lautet schlicht Blumhouse Games. Wie auch bei den Filmen wird sich das Unternehmen auf kleinere Indie-Entwickler konzentrieren, deren Projekte nicht mehr als 10 Millionen US-Dollar kosten (via The Verge). Der Fokus liegt auch weiterhin auf dem Horror-Genre. Die Spiele sollen für Konsolen, PC sowie mobile Geräte auf den Markt kommen.

Welche Titel sind geplant? Konkrete Games hat Blumhouse noch nicht angekündigt, aber das Portfolio der Horrorfilme, aus denen die Entwickler theoretisch schöpfen können, ist groß.

The Purge zählt zu den bekanntesten Filmen von Blumhouse Productions. Mittlerweile gibt es fünf Teile und ein sechster ist bereits in Planung. © Cinema Publishers Collection/Imago

Welche bekannten Filme stammen von Blumhouse Productions? Blumhouse Productions produziert Low-Budget-Horrorfilme. Der Durchbruch gelang mit Paranormal Activity, dessen Produktion lediglich rund 15.000 US-Dollar kostete und der eine unvorstellbare Summe von 193 Millionen Dollar an den Kinokassen einspielte. Blumhouse behielt dieses Geschäftsmodell bei und seitdem hat das Unternehmen viele weitere erfolgreiche Filme produziert. Zu den bekanntesten zählen:

Paranormal Activity

The Purge

Insidious

Sinister

Ouija

Halloween Kills und Halloween Ends

M3GAN

