The Last of Us Serie startet bald: Wann und wo ist sie im TV zu sehen?

Von: Ömer Kayali

Teilen

„The Last of Us“ ist eine neue Produktion des US-Senders HBO. Bald feiert die Serie ihre Premiere. Wann und wo sie hierzulande zu sehen ist, erfahren Sie hier.

„Game of Thrones“, „Chernobyl“, „Die Sopranos“: Die Liste der erfolgreichen Serien von HBO ist lang. Der Sender steht für erfolgreiche und spannende Serien, die hochwertig produziert sind. Aus diesem Grund ist die Vorfreude bei „The Last of Us“-Fans groß, weil HBO das Spiel als Serie adaptiert. Die erste Staffel steht bereits in den Startlöchern: Am 15. Januar strahlt HBO die erste Folge aus. Wann und wo ist „The Last of Us“ in Deutschland zu sehen?

„The Last of Us“ läuft in Deutschland auf Sky und WOW

Fans müssen sich keine Sorgen machen, dass die Serie hierzulande erst verspätet erscheint. Nur einen Tag nach der US-Premiere, am 16. Januar, startet „The Last of Us“ auch in Deutschland. Die Ausstrahlungsrechte liegen hier bei Sky. Somit ist die Serie auf dem Sender Sky Atlantic zu sehen, oder über das entsprechende Paket bei WOW.

Staffel 1 von „The Last of Us“ wird neun Folgen haben. Es steht noch nicht fest, wie viele Seasons folgen werden. Berichten zufolge könnte die Serienadaption aus insgesamt acht Staffeln bestehen.

„The Last of Us“: Was sonst noch über die Serienumsetzung bekannt ist

Die „The Last of Us“-Serie wird sich einige Freiheiten erlauben, aber im Großen und Ganzen die Geschichte aus den Spielen nacherzählen. © Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment

Die Hauptrollen übernehmen zwei Stars, die Serien-Fans bereits aus „Game of Thrones“ kennen: Pedro Pascal stellt Joel dar, während Bella Ramsey in die Rolle von Ellie schlüpft. Staffel 1 wird sich stark an dem ersten Teil der Spielreihe orientieren, allerdings sind einige Abweichungen zu erwarten. Neil Druckmann ist an der Serienumsetzung ebenfalls beteiligt – er war bei den Spielen als Autor und Creative Director tätig und wird sicherlich dafür sorgen, dass die Adaption den Vorstellungen der „The Last of Us“-Fans entspricht. Die Dreharbeiten fanden in Calgary in Kanada statt.

Cast der „The Last of Us“-Serie

Schauspielerin oder Schauspieler Rolle in The Last of Us Pedro Pascal Joel Bella Ramsey Ellie Gabriel Luna Tommy Anna Torv Tess Merle Dandridge Marlene Nico Parker Sarah Nick Offerman Bill