The Last of Us Serie: Start und alle Folgen im Überblick – Wann geht es los?

Von: Ömer Kayali

Die Serienadaption von The Last of Us des US-Senders HBO startet in Kürze. Wie viele Folgen hat Staffel 1 und wann erscheint sie in Deutschland?

Hamburg – The Last of Us Part I und II sind zwei der erfolgreichsten PlayStation-Exklusivtitel. Alleine der letzte Teil verkaufte sich mittlerweile über 10 Millionen Mal. Die ergreifende Geschichte um Ellie und Joel hat etliche Spieler so stark mitfiebern lassen, wie nur wenige andere Videospiele. Staffel 1 der Serienadaption von HBO steht nun in den Startlöchern, auch hierzulande werden die Folgen zeitgleich ausgestrahlt. Wie viele Episoden hat die erste Staffel und wo ist The Last of Us in Deutschland zu sehen?

Serientitel The Last of Us Sender HBO Darsteller Bella Ramsey, Pedro Pascal, Gabriel Luna, Nick Offerman Autoren Craig Mazin, Neil Druckmann Produktionsland USA Sender in Deutschland Sky, WOW

The Last of Us Serie: Anzahl der Folgen der 1. Staffel

Wie viele Episoden hat Staffel 1? Craig Mazin von HBO sprach zu Beginn von zehn Episoden, doch im November 2022 bestätigte der Sender, dass Staffel 1 von The Last of Us neun Folgen haben wird. Die Serie feiert ihre TV-Premiere am 15. Januar. In Deutschland zeigen Sky und WOW die 1. Season ab der Nacht auf den 16. Januar – also zeitgleich mit der US-Ausstrahlung. Die Folgen erscheinen im wöchentlichen Rhythmus.

Episode Episodentitel Ausstrahlungsdatum auf Sky Episode 1.1 When You're Lost in the Darkness 16. Januar 2023 Episode 1.2 Noch unbekannt 23. Januar 2023 Episode 1.3 Noch unbekannt 30. Januar 2023 Episode 1.4 Noch unbekannt 5. Februar 2023 Episode 1.5 Noch unbekannt 13. Februar 2023 Episode 1.6 Noch unbekannt 20. Februar 2023 Episode 1.7 Noch unbekannt 27. Februar 2023 Episode 1.8 Noch unbekannt 5. März 2023 Episode 1.9 Noch unbekannt 13. März 2023

The Last of Us: HBO-Serie bleibt der Vorlage treu

Wer produziert die Serie? HBO kündigte die The Last of Us Adaption im Jahr 2020 an. Federführend sind Craig Mazin, der unter anderem an der Hit-Serie Tschernobyl mitgewirkt hat, sowie Neil Druckmann, dem Creative Director und Autor der The Last of Us-Spiele. Da Druckmann involviert ist, können Fans davon ausgehen, dass die Serie der Vorlage treu bleibt. Die Hauptrollen als Ellie und Joel übernehmen Bella Ramsey und Pedro Pascal – beide waren bereits in Game of Thrones zu sehen, ebenfalls eine Erfolgsserie von HBO.

The Last of Us ist hierzulande auf Sky und WOW zu sehen. © HBO

Erste Reaktionen zur The Last of Us-Serie sind durchweg positiv

The Last of Us könnte die nächste Hit-Serie von HBO werden: Die Vorfreude und die Erwartungen an die Serienadaption von The Last of Us sind hoch und die ersten Meinungen fallen sehr positiv aus. Auf dem Bewertungsportal Metacritic liegt die durchschnittliche Note aktuell bei 84 von 100. Viele sprechen schon jetzt von einer der gelungensten Adaptionen eines Videospiels. HBO gilt seit Jahren als Garant für erfolgreiche Serien. Der US-Sender produzierte beispielsweise Game of Thrones, Chernobyl, oder Die Sopranos.

Davon handelt The Last of Us: The Last of Us zeigt ein postapokalyptisches Szenario, in der die Menschheit von einem parasitären Pilz befallen wird. Die Mehrheit der Bevölkerung verwandelt sich nach einer Infektion in aggressive, Zombie-artige Kreaturen. Im Mittelpunkt der Spiele und Serie steht das junge Mädchen Ellie, die offenbar immun ist, gegen eine Ansteckung. Der Schmuggler Joel wird beauftragt, sie zu einer Widerstandsgruppe namens Fireflies zu bringen. Gemeinsam streifen sie durch verwüstete und größtenteils verlassene Städte, während sie sich gegen Infizierte und feindliche Gruppen zur Wehr setzen und ums Überleben kämpfen.